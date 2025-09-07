Антоанета Стефанова спечели в 4-тия кръг на големия турнир в Узбекистан

Бившата световна шампионка Антоанета Стефанова спечели в партия от четвъртия кръг на Големия швейцарски турнир на ФИДЕ в Самарканд, Узбекистан. Българката, която игра с черните фигури, се наложи на 47-ия ход срещу Гулдона Каримова (Узбекистан). Стефанова вече има 3 точки и е на шестата позиция в класирането до момента.

Другата българка в женската надпревара Нургюл Салимова завърши реми. С черните фигури тя направи равенство с китайката Тан Чжунъи на 45-ия ход. Салимова вече има 2.5 точки в актива си и е на осмо място в подреждането.

При мъжете Иван Чепаринов направи реми на 46-ия ход с белите фигури срещу Аниш Гири от Нидерландия. Българинът продължава без загуба след четвъртия кръг и се намира 15-та позиция с актив от 2.5 точки.

Големият швейцарски турнир на ФИДЕ е в общо 11 кръга и с награден фонд от над 850 хиляди щатски долара.