Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Още 4 медала за България от Балканския шампионат по конен спорт

Още 4 медала за България от Балканския шампионат по конен спорт

  • 7 сеп 2025 | 19:36
  • 101
  • 0
Още 4 медала за България от Балканския шампионат по конен спорт

Българските състезатели спечелиха още четири медала (три сребърни и един бронзов) в индивидуалните състезания в отделните възрастови групи на Балканския шампионат по конен спорт (прескачане на препятствия) в сръбската столица Белград. Националите взеха и четири отличия в отборните стартове.

При децата сребро завоюва Дария Чолакова с кобила Доротея, а трети се нареди Александър Бонев с Денденс.

В категория до 18 години на второ място завърши Марта Колушева с Куидера. Драга Тодорова е четвърта, а Елиза Чолакова - пета.

В групата "Млади ездачи" Милко Кочев зае престижната пета позиция.

При най-малките, категория "пони" сребро взе Карина Чолакова с кон Олаф К. Тя е и най-младата участничка на състезанието на едва 8 години.

При мъжете и при жените България не успя да излъчи финалисти.

В надпреварата в сръбската столица Белград участват седем държави.

Следвай ни:

Още от Други спортове

България спечели бронзов медал в смесената отборна надпревара на Европейското първенство по еър бадминтон в Баку

България спечели бронзов медал в смесената отборна надпревара на Европейското първенство по еър бадминтон в Баку

  • 7 сеп 2025 | 15:10
  • 591
  • 0
Балканската шампионка по конен спорт Драга Тодорова от Белград: Целият отбор се справи страхотно

Балканската шампионка по конен спорт Драга Тодорова от Белград: Целият отбор се справи страхотно

  • 7 сеп 2025 | 13:09
  • 408
  • 0
Българите спечелиха 4 медала на Балканския шампионат по прескачане на препятствия в Белград

Българите спечелиха 4 медала на Балканския шампионат по прескачане на препятствия в Белград

  • 7 сеп 2025 | 13:04
  • 498
  • 0
Ще видим ли Русия на Олимпиадата? Страната вече започна с подготовката

Ще видим ли Русия на Олимпиадата? Страната вече започна с подготовката

  • 7 сеп 2025 | 10:58
  • 1565
  • 6
Антоанета Стефанова направи реми в третия кръг на Големия швейцарски турнир на ФИДЕ

Антоанета Стефанова направи реми в третия кръг на Големия швейцарски турнир на ФИДЕ

  • 6 сеп 2025 | 21:12
  • 911
  • 1
Марк Солер спечели 14-ия етап от колоездачната обиколка на Испания

Марк Солер спечели 14-ия етап от колоездачната обиколка на Испания

  • 6 сеп 2025 | 20:47
  • 1253
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

И Грузия ни отнесе

И Грузия ни отнесе

  • 7 сеп 2025 | 17:50
  • 129539
  • 448
Илиан Илиев: Подарихме им трите гола

Илиан Илиев: Подарихме им трите гола

  • 7 сеп 2025 | 18:09
  • 15117
  • 56
Недялков пита: Къде ни играят футболистите?

Недялков пита: Къде ни играят футболистите?

  • 7 сеп 2025 | 18:25
  • 10647
  • 19
Верстапен ликува на "Монца", нова спорна ситуация в Макларън

Верстапен ликува на "Монца", нова спорна ситуация в Макларън

  • 7 сеп 2025 | 17:17
  • 29086
  • 18
Миланов: Трябва да си поемем отговорността

Миланов: Трябва да си поемем отговорността

  • 7 сеп 2025 | 18:13
  • 3467
  • 11
1/8-финалите на ЕвроБаскет продължават: Грузия изхвърли Франция

1/8-финалите на ЕвроБаскет продължават: Грузия изхвърли Франция

  • 7 сеп 2025 | 14:21
  • 13312
  • 0