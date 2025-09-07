Популярни
Ивелин Вълев след успеха на българките на Балканиадата по конен спорт: Всички се представиха много добре

  • 7 сеп 2025 | 16:18
  • 155
  • 0
Ивелин Вълев след успеха на българките на Балканиадата по конен спорт: Всички се представиха много добре

Селекционерът Ивелин Вълев коментира след спечелената от България титла в юношеската категория на Балканския шампионат по конен спорт (прескачане на препятствия) в Белград (Сърбия), че отличието е завоювано в голяма конкуренция.

Отборът на България в състав Драга Тодорова с кон Чаримо Пи Ес, Марта Колушева с Куйдера, Елена Хаджова с Елвит и Елиза Чолакова с Юпитер заслужи безапелационно златните медали.

"От много години това е най-голямото Балканско първенство. Досега винаги са се събирали по пет-шест държави", коментира специално за БТА от Белград Вълев.

"Хървати и словенци не идват, но сега всички дойдоха и затова бих казал, че победата е много сладка, защото беше извоювана в голяма конкуренция", заяви още националният селекционер.

Попитан за представянето на състезателките в отборната надпревара, Ивелин Вълев каза: "Всички деца се представиха много добре. Дадоха всичко от себе си и издържаха психически."

