Кармело Антъни и Дуайт Хауърд бяха приети в баскетболната Зала на славата

Бившите звезди от Националната баскетболна асоциация (НБА) Кармело Антъни и Дуайт Хауърд, заедно с бившата звезда при дамите Сю Бърд, отличиха група от въведени в "Нейсмит Мемориъл" Зала на славата на баскетбола в Спрингфийлд, Масачузетс (САЩ). Мъжкият национален отбор на САЩ от Олимпийските игри през 2008 година, от който Антони и Хауърд бяха част, също бе приет Залата на славата.

Кармело Антъни е десети в историята на НБА с отбелязаните 28 289 точки в кариерата си. Той е десеткратен участник в Мача на звездите в НБА. Спечели три златни олимпийски медала (2008, 2012, 2016), изведе университета Сиракюз до титлата в колежанското първенство на САЩ през 2003-а и бе избран в селекцията по случай 75-годишнината на НБА през 2021 година.

"You gave a kid from the projects a passport to the world... I gave [the game] everything I had."



Carmelo Anthony gives thanks to the game of basketball and reflects on his career 👏



📺 Class of 2025 Enshrinement Ceremony on NBA TV pic.twitter.com/Ks2dtdbrBL — NBA History (@NBAHistory) September 7, 2025

"Тази вечер просто не влизам в Залата на славата, но нося ехото на всеки глас, който някога ми е казвал, че не мога. Трябваше да построя нов път. Трябваше да напиша нов край", коментира Антъни, цитиран от агенция "Ройтерс".

Yes, Dwight you get to keep the HOF spire! 😂 pic.twitter.com/9O8hCFhnDc — NBA (@NBA) September 7, 2025

Дуайт Хауърд, който беше трикратен защитник номер 1 на годината в НБА (2009-2011) и осемкратен участник в Мача на звездите. Той е десети в историята на НБА с 14 627 овладени борби в кариерата си и 13-ти с 2228 чадъра.

"Майка ми загуби седем деца (при спонтанен аборт) и Той ми позволи да внеса слънчева светлина в живота ѝ", каза Хауърд и добави:

"Чест е да стоя пред вас като един от най-великите баскетболисти на всички времена."

Сю Бърд спечели пет златни олимпийски медала (2004, 2008, 2012, 2016 и 2020), четири титли в Женската НБА и две колежански титли с университета Кънектикът. Тя е 13-кратна участничка в Мача на звездите и държи рекорда по асистенции в лигата с 3234.

Олимпийският отбор на САЩ през 2008 година постигна осем победи от осем мача, за да спечели златния медал, като побеждаваше със средно 27.9 точки.