Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Балканската шампионка по конен спорт Драга Тодорова от Белград: Целият отбор се справи страхотно

Балканската шампионка по конен спорт Драга Тодорова от Белград: Целият отбор се справи страхотно

  • 7 сеп 2025 | 13:09
  • 121
  • 0
Балканската шампионка по конен спорт Драга Тодорова от Белград: Целият отбор се справи страхотно

Българският отбор, който спечели титлата в юношеската категория на Балканския шампионат по конен спорт (прескачане на препятствия) в Белград, е преодолял силна конкуренция, коментира специално за БТА Драга Тодорова.

Съставът Драга Тодорова с кон Чаримо Пи Ес, Марта Колушева с Куйдера, Елена Хаджова с Елвит и Елиза Чолакова с Юпитер обаче беше безапелационен по пътя си към златните медали.

"Беше много добро състезание", каза Тодорова от Сърбия, след като българският тим се наложи в надпреварата в общо седем отбора.

Българите спечелиха 4 медала на Балканския шампионат по прескачане на препятствия в Белград
Българите спечелиха 4 медала на Балканския шампионат по прескачане на препятствия в Белград

"Целият отбор се справи страхотно. Имаше и силна конкуренция", добави националката.

Индивидуалните финали предстоят по-късно следобед, а Драга Тодорова и останалите български представители продължават битката за нови медали.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Антоанета Стефанова направи реми в третия кръг на Големия швейцарски турнир на ФИДЕ

Антоанета Стефанова направи реми в третия кръг на Големия швейцарски турнир на ФИДЕ

  • 6 сеп 2025 | 21:12
  • 846
  • 1
Марк Солер спечели 14-ия етап от колоездачната обиколка на Испания

Марк Солер спечели 14-ия етап от колоездачната обиколка на Испания

  • 6 сеп 2025 | 20:47
  • 1133
  • 0
МОК създаде работна група за защита на женския спорт

МОК създаде работна група за защита на женския спорт

  • 6 сеп 2025 | 14:33
  • 592
  • 0
Патрик Димитров с победа и загуба на международен турнир за юноши в Полша

Патрик Димитров с победа и загуба на международен турнир за юноши в Полша

  • 6 сеп 2025 | 14:14
  • 528
  • 0
Съдът отне лиценза на шахматната федерация

Съдът отне лиценза на шахматната федерация

  • 6 сеп 2025 | 09:39
  • 2192
  • 0
Първи медал за България от Балканското по прескачане на препятствия

Първи медал за България от Балканското по прескачане на препятствия

  • 5 сеп 2025 | 17:24
  • 588
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кривия: Прекалено респектирани бяхме срещу Испания, надявам се Левски да детронира Лудогорец

Кривия: Прекалено респектирани бяхме срещу Испания, надявам се Левски да детронира Лудогорец

  • 7 сеп 2025 | 11:38
  • 4284
  • 11
Никола Цолов си гарантира сребърния медал във Формула 3 с подиум на "Монца"

Никола Цолов си гарантира сребърния медал във Формула 3 с подиум на "Монца"

  • 7 сеп 2025 | 10:05
  • 11251
  • 6
България ще надига глава насред "кошера" в Тбилиси, след испанската лекция

България ще надига глава насред "кошера" в Тбилиси, след испанската лекция

  • 7 сеп 2025 | 06:15
  • 15677
  • 47
Ще има ли Шарл Леклер сили за нов знаменит триумф на "Монца"?

Ще има ли Шарл Леклер сили за нов знаменит триумф на "Монца"?

  • 7 сеп 2025 | 08:00
  • 6824
  • 0
Синер и Алкарас продължават голямото си съперничество и във финала на US Open

Синер и Алкарас продължават голямото си съперничество и във финала на US Open

  • 7 сеп 2025 | 07:45
  • 6391
  • 0
1/8-финалите на ЕвроБаскет продължават с Дончич, Янис и нови интригуващи битки

1/8-финалите на ЕвроБаскет продължават с Дончич, Янис и нови интригуващи битки

  • 7 сеп 2025 | 07:00
  • 6247
  • 0