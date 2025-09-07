Почетоха Венцислав Тодоров с мемориален турнир в Чупрене

В село Чупрене се провежда мемориален турнир в памет на изявения разпределител на ЦСКА и националния отбор по волейбол — Венцислав Тодоров.

На събитието присъстват президентът на БФВ Любомир Ганев, координаторът на националните отбори Николай Иванов, членовете на УС на федерацията Борислав Кьосев и Димо Тонев, треньорът на Локомотив/Авиа Найден Найденов, мениджърът на тима Людмил Найденов и Петър Узунов. Близки и приятели.

В знак на признателност, Венцислав Тодоров бе обявен за почетен гражданин на община Чупрене.