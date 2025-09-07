Пламен Крумов: Трябваше по-категорично да вземем инициативата

Рилски спортист (Самоков) постигна поредна победа през настоящата кампания. Тимът се наложи с минималното 1:0 в гостуването си на Оборище (Панагюрище) в мач от шестия кръг на Югозападната Трета лига.

Единственото попадение в срещата падна още във втората минута, когато Георги Божилов се разписа при заучено изпълнение на статична ситуация от гостуващия тим.

След равностойно първо полувреме, втората част предложи интересни моменти, предимно пред вратата на гостите. Оборище обаче остана с човек по-малко в 65-ата минута, но въпреки това можеше да се добере до равенството.

„Не ми хареса поведението на отбора от момента, в който изгониха играч на домакините. Трябваше доста по-категорично да вземем инициативата и да затворим мача, но треперихме. Домакините се хвърлиха вабанк в атака, рискуваха много и в някои от ситуациите, които създадоха, можеха да ни отбележат гол и да ни вземат точка.“, сподели след мача старши треньорът на Рилски спортист Пламен Крумов.

Със спечелените три точки днес, Рилецо задържа върха в класирането с актив от 14 пункта, 1 повече от втория Струмска слава (Радомир).

„Все пак поздравявам играчите за себераздаването, характера и желанието, които показаха в днешния мач. Има някои двубои, в които не ти върви играта, но с характер трябва да вземеш три точки. Днешният мач беше такъв.“, добави Крумов.

В сряда Рилски спортист гостува на четвъртодивизионния Ракитин (Трудовец) в мач от турнира за Купатата на Аматьорскта лига, а в следващия кръг от шампионата, отборът приема Витоша (Бистрица). Мачът на стадион „Искър“ в Самоков е в събота, 13-ти септември, от 17 часа.

„Сега се готвим за мач с Трудовец за Купата на аматьорската лига. Тогава шанс ще получат момчета, които са играли по-малко от началото на сезона. В събота ни чака важен мач за първенство срещу Витоша (Бистрица) и искам да поканя, колкото се може, повече хора, които да ни подкрепят в този домакински мач. След тази серия от добри резултати, смятам, че момчетата заслужават подкрепата на жителите на Самоков.“, завърши Крумов.