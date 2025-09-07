Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Миньор (Перник) привлече девическа националка

Миньор (Перник) привлече девическа националка

  • 7 сеп 2025 | 09:00
  • 364
  • 0
Миньор (Перник) привлече девическа националка

Девическа националка се присъединява към женския волейболен отбор на Миньор за новия сезон в "Демакс лига", съобщиха от клуба.

Екипът на перничанки, при завръщането им в първенството при дамите, облича разпределителката Бояна Боянова, която завърши на четвърто място с националния отбор на България за жени под 21 години на световното първенство в Индонезия. Боянова идва от ВК Левски София, от където тръгва в школата на клуба.

Бивша националка подсили Миньор (Перник)
Бивша националка подсили Миньор (Перник)

Ето какво написаха от ВК Миньор:

ВК Миньор (Перник) с гордост представя новото си попълнение за сезон 2025/2026 в Демакс лига – Бояна Боянова!
Бояна е разпределител, състезавала се досега за столичния Левски. Част е и от националния отбор U21, с който това лято постигна исторически успех – четвърто място на световното първенство!   В Миньор тя ще внесе организация, креативност и опит, които са безценни за развитието на младия и амбициозен състав. С присъединяването на Бояна нашият отбор печели не само талантлив разпределител, но и характер, готов да поведе Миньор към нови успехи.  
Добре дошла в Перник, Бояна!

Следвай ни:

Още от Волейбол

Легендата Хулио Веласко: Много, много съм щастлив! Тези момичета никога не се отказват

Легендата Хулио Веласко: Много, много съм щастлив! Тези момичета никога не се отказват

  • 7 сеп 2025 | 10:00
  • 407
  • 0
Александър Митков: В Монтана съм най-вече заради треньора Даниел Пеев

Александър Митков: В Монтана съм най-вече заради треньора Даниел Пеев

  • 7 сеп 2025 | 09:49
  • 310
  • 0
Иранските гиганти на Дея пристигнаха, тимът е. в почти пълен състав

Иранските гиганти на Дея пристигнаха, тимът е. в почти пълен състав

  • 7 сеп 2025 | 09:42
  • 427
  • 0
Ивайло Иванов ще ръководи двубоя за бронзовите медали на Мондиал 2025

Ивайло Иванов ще ръководи двубоя за бронзовите медали на Мондиал 2025

  • 7 сеп 2025 | 08:44
  • 556
  • 0
И Бразилия не успя да спре Италия! "Скуадра адзура" на финал срещу Турция на Мондиал 2025

И Бразилия не успя да спре Италия! "Скуадра адзура" на финал срещу Турция на Мондиал 2025

  • 6 сеп 2025 | 18:21
  • 5659
  • 0
Пет българки играха в контрола за 5-ия в Италия

Пет българки играха в контрола за 5-ия в Италия

  • 6 сеп 2025 | 15:43
  • 2145
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов си гарантира сребърния медал във Формула 3 с подиум на "Монца"

Никола Цолов си гарантира сребърния медал във Формула 3 с подиум на "Монца"

  • 7 сеп 2025 | 10:05
  • 2767
  • 1
България ще надига глава насред "кошера" в Тбилиси, след испанската лекция

България ще надига глава насред "кошера" в Тбилиси, след испанската лекция

  • 7 сеп 2025 | 06:15
  • 9402
  • 21
Ще има ли Шарл Леклер сили за нов знаменит триумф на "Монца"?

Ще има ли Шарл Леклер сили за нов знаменит триумф на "Монца"?

  • 7 сеп 2025 | 08:00
  • 3660
  • 0
Синер и Алкарас продължават голямото си съперничество и във финала на US Open

Синер и Алкарас продължават голямото си съперничество и във финала на US Open

  • 7 сеп 2025 | 07:45
  • 3820
  • 0
Сабаленка отказа Анисимова и защити титлата си на US Open

Сабаленка отказа Анисимова и защити титлата си на US Open

  • 7 сеп 2025 | 00:55
  • 25024
  • 24
Осминафиналите на ЕвроБаскет продължават с Дончич, Янис и нови интригуващи битки

Осминафиналите на ЕвроБаскет продължават с Дончич, Янис и нови интригуващи битки

  • 7 сеп 2025 | 07:00
  • 4120
  • 0