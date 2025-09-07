Миньор (Перник) привлече девическа националка

Девическа националка се присъединява към женския волейболен отбор на Миньор за новия сезон в "Демакс лига", съобщиха от клуба.

Екипът на перничанки, при завръщането им в първенството при дамите, облича разпределителката Бояна Боянова, която завърши на четвърто място с националния отбор на България за жени под 21 години на световното първенство в Индонезия. Боянова идва от ВК Левски София, от където тръгва в школата на клуба.

Ето какво написаха от ВК Миньор:

ВК Миньор (Перник) с гордост представя новото си попълнение за сезон 2025/2026 в Демакс лига – Бояна Боянова!

Бояна е разпределител, състезавала се досега за столичния Левски. Част е и от националния отбор U21, с който това лято постигна исторически успех – четвърто място на световното първенство! В Миньор тя ще внесе организация, креативност и опит, които са безценни за развитието на младия и амбициозен състав. С присъединяването на Бояна нашият отбор печели не само талантлив разпределител, но и характер, готов да поведе Миньор към нови успехи.

Добре дошла в Перник, Бояна!