Ще видим ли Русия на Олимпиадата? Страната вече започна с подготовката

Руските спортисти се подготвят пълноценно за Олимпийските игри през 2028 г. в Лос Анджелис. Според британските медии това е съобщил президентът на Руския олимпийски комитет (РОК) Михаил Дегтярев.

„Подготвяме се за пълноценно участие на Олимпийските игри през 2028 г.“, заяви Дегтярев по време на заседание в рамките на Източния икономически форум във Владивосток. Той добави, че в Русия ще се проведе втора лятна спартакиада с участието на приблизително 9000 спортисти, която трябва да послужи и като квалификационно събитие за Олимпийските игри.

Олимпийските игри в Лос Анджелис ще се проведат от 14 до 30 юли 2028 г. На миналогодишните игри в Париж можеха да се състезават 15 руски и 11 беларуски спортисти, но само под неутрален флаг и без национални символи.

Международният олимпийски комитет (МОК) им разреши старт след строга проверка, като изключи участници с връзки с армията или службите за сигурност, както и всички колективни спортове.

През октомври 2023 г. МОК замрази членството на Руския олимпийски комитет (РОК) за неопределено време, след като той официално присъеди съветите на олимпийските региони Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон. Този ход беше определен като нарушение на Олимпийската харта и политическа провокация.