  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  Джани Инфантино ще посети Узбекистан

Джани Инфантино ще посети Узбекистан

  • 7 сеп 2025 | 02:09
  • 139
  • 0
Джани Инфантино ще посети Узбекистан

Президентът на Международната федерация по футбол (ФИФА) Джани Инфантино ще посети Узбекистан, съобщиха от местната футболна асоциация.

"По покана на Футболната асоциация на Узбекистан, президентът на ФИФА Джани Инфантино ще посети страната, за да обсъди проекти, насочени към по-нататъшно развитие на футбола в Узбекистан, да се запознае с Националния футболен център и да гледа финала в Лигата на нациите в Централна Азия, информираха от узбекистанската централа в социалните мрежи.

От 29 август до 8 септември страната е домакин на турнира. Финалният мач ще противопостави националния отбор на Узбекистан срещу тима на Иран. Двубоят ще се проведе на 8 септември на стадион "Олимпик" в Ташкент.

