Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гигант (Съединение)
  3. Родопа спря лоша серия

Родопа спря лоша серия

  • 6 сеп 2025 | 23:03
  • 248
  • 0
Родопа спря лоша серия

В Смолян местния Родопа спечели с 3:2 срещу Гигант (Съединение) и стопира негативна серия от резултати. Срещата е от шестия кръг на Югоизточната Трета лига. Добро начало за домакините с попадение на Михаел Кисьов, четвърт час от първия съдийски сигнал. Реакцията на съперника дойде в заключителните десетина минути преди почивката. Първо вкара Агоп Копчиян, а в 42-ата минута Венцислав Гюзелев разтресе мрежата на смолянския тим за обрата 1:2. През второто полувреме, играещият треньор Теодор Стефанов поведе Родопа към успеха. Той изравни в 52-ата минута. В 61-ата пък подаде и Кисьов беше точен за окончателното 3:2.

Снимка: fkrodopa-smolyan.com

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Дунав разби Бела

Дунав разби Бела

  • 6 сеп 2025 | 21:58
  • 1090
  • 1
Черноморец (Балчик) приключи Доростол за 27 минути

Черноморец (Балчик) приключи Доростол за 27 минути

  • 6 сеп 2025 | 21:54
  • 872
  • 0
ЦСКА 1948 направи равен с Раднички (Ниш) в Банско

ЦСКА 1948 направи равен с Раднички (Ниш) в Банско

  • 6 сеп 2025 | 21:53
  • 624
  • 0
Септември (Тервел) излъга десет от Волов в Шумен

Септември (Тервел) излъга десет от Волов в Шумен

  • 6 сеп 2025 | 21:40
  • 698
  • 5
Марица (Пловдив) с важен успех в Хасково

Марица (Пловдив) с важен успех в Хасково

  • 6 сеп 2025 | 21:20
  • 917
  • 0
Изиграха се седем мача от Втора лига - резултати и класиране

Изиграха се седем мача от Втора лига - резултати и класиране

  • 6 сеп 2025 | 21:11
  • 27637
  • 19
Виж всички

Водещи Новини

Иван Иванов спечели историческия български финал на US Open

Иван Иванов спечели историческия български финал на US Open

  • 6 сеп 2025 | 19:19
  • 38935
  • 30
Илиан Илиев: Не бива да поставяме въпроса "сега или никога", чака ни доста бягане срещу Грузия

Илиан Илиев: Не бива да поставяме въпроса "сега или никога", чака ни доста бягане срещу Грузия

  • 6 сеп 2025 | 17:20
  • 16717
  • 44
Анисимова срещу Сабаленка на финала на US Open

Анисимова срещу Сабаленка на финала на US Open

  • 6 сеп 2025 | 22:33
  • 8988
  • 10
Етър взе дербито с Локо (ГО) за първи успех през сезона

Етър взе дербито с Локо (ГО) за първи успех през сезона

  • 6 сеп 2025 | 16:54
  • 14187
  • 7
Вяло представяне на Англия не попречи за четвърти пореден успех по пътя към Мондиал 2026

Вяло представяне на Англия не попречи за четвърти пореден успех по пътя към Мондиал 2026

  • 6 сеп 2025 | 20:50
  • 14712
  • 5
Изиграха се седем мача от Втора лига - резултати и класиране

Изиграха се седем мача от Втора лига - резултати и класиране

  • 6 сеп 2025 | 21:11
  • 27637
  • 19