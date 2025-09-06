Родопа спря лоша серия

В Смолян местния Родопа спечели с 3:2 срещу Гигант (Съединение) и стопира негативна серия от резултати. Срещата е от шестия кръг на Югоизточната Трета лига. Добро начало за домакините с попадение на Михаел Кисьов, четвърт час от първия съдийски сигнал. Реакцията на съперника дойде в заключителните десетина минути преди почивката. Първо вкара Агоп Копчиян, а в 42-ата минута Венцислав Гюзелев разтресе мрежата на смолянския тим за обрата 1:2. През второто полувреме, играещият треньор Теодор Стефанов поведе Родопа към успеха. Той изравни в 52-ата минута. В 61-ата пък подаде и Кисьов беше точен за окончателното 3:2.

Снимка: fkrodopa-smolyan.com