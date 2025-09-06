Марица (Пловдив) с важен успех в Хасково

Популярни
  • 6 сеп 2025 | 21:20
  • 462
  • 0
Марица (Пловдив) спечели гостуването си на ОФК Хасково с 2:1. Срещата е от шестия кръг на Югоизточната Трета лига. Пловдивчани започнаха по-добре. След две добри възможности, те достигнаха до гол при третата. Веселин Марчев им даде преднина, възползвайки се от подаване на Велиян Видолов в 10-ата минута. След още толкова време, съотборникът им Даниел Спасов напусна терена, пострадал при тежък сблъсък. Юлий Шекеров изравни с глава в 68-ата минута. Десетина по-късно обаче, Видолов получи топката от Олджай Алиев и реализира за окончателното 1:2. Вратарят на Марица предотврати изравняване в 85-ата минута. Футболистите от Хасково натиснаха, но без резултат.

