Черно море Тича с информация за предсезонната си подготовка

Черно море Тича обяви подробности за предсезонната си подготовка. Варненци започват месеца със сблъсък срещу Локомотив Пловдив на 14.09 в зала „Сила“ от 18:00 часа, съобщиха “моряците” на официалната си страница във Фейсбук.

В Черно море Тича работата не спира

Няколко дни по-късно Варна ще бъде домакин на Черноморски игри 2025 в зала „Христо Борисов“. В турнира ще вземат участие Черно море, Шумен, Академик Бултекс 99 и Спартак Плевен.

18.09

17:20 – Официално откриване

17:30 – Черно море Тича - Шумен

19:30 – Академик Бултекс 99 - Спартак Плевен

19.09

16:00 – Мач за трето място

18:00 – Финал – битка за първото място

Снимка: БК Черно море Тича / Фейсбук