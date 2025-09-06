Черно море Тича с информация за предсезонната си подготовка

Черно море Тича обяви подробности за предсезонната си подготовка. Варненци започват месеца със сблъсък срещу Локомотив Пловдив на 14.09 в зала „Сила“ от 18:00 часа, съобщиха “моряците” на официалната си страница във Фейсбук.
В Черно море Тича работата не спира
Няколко дни по-късно Варна ще бъде домакин на Черноморски игри 2025 в зала „Христо Борисов“. В турнира ще вземат участие Черно море, Шумен, Академик Бултекс 99 и Спартак Плевен.
18.09
17:20 – Официално откриване
17:30 – Черно море Тича - Шумен
19:30 – Академик Бултекс 99 - Спартак Плевен
19.09
16:00 – Мач за трето място
18:00 – Финал – битка за първото място
Снимка: БК Черно море Тича / Фейсбук