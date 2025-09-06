Популярни
България с официална тренировка в Грузия преди утрешния сблъсък с домакините
Президентът на БФ Тенис Стефан Цветков се срещна с Георги Чочев и Кирил Пиронков

  • 6 сеп 2025 | 16:14
  • 398
  • 0
Президентът на БФ Тенис Стефан Цветков се срещна с Георги Чочев и Кирил Пиронков

Президентът на Българска федерация тенис Стефан Цветков проведе среща с Георги Чочев, вицепрезидент на БФТ, изпълнителен директор на ТК Локомотив (Пловдив) и организатор на мача за Купа "Дейвис" срещу Финландия и легендата на Кирил Пиронков - баща на Цветана Пиронкова, която е Спортист номер 1 на България за 2020-а и една от най-добрите български тенисистки за всички времена.

Тримата обсъдиха страхотното представяне на Иван Иванов и Александър Василев на Откритото първенство на САЩ, теми от българския и световния тенис и организацията на предстоящата през следващата седмица среща между България и Финландия от Световна група I на Купа "Дейвис", съобщават от централата.

Иван Иванов и Александър Василев заедно с Пьотр Нестеров, Александър Донски и Янаки Милев ще водят отбора в историческия за България мач от Световното отборно първенство на 13 и 14 септември на кортовете на ТК Локомотив в Пловдив. Срещите в събота ще започнат в 12.00, а в неделя в 11.00 часа. Входът за зрители ще бъде свободен до запълване на капацитета на трибуните на ТК Локомотив.

При победа в този мач България ще играе квалификация за влизане в Световна група през февруари следващата година. При загуба, пак през февруари 2025-а, предстои бараж за оставане в Световна група I.

