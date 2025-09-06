Популярни
Николай Господинов започна работа в Славия

  • 6 сеп 2025 | 14:48
Николай Господинов започна работа в Славия, съобщиха “белите” на официалната си страница във Фейсбук. Младият специалист в момента е и селекционер на българския националнен отбор за девойки до 18-годишна възраст.

“Ново попълнение към треньорския екип на Славия!

Приветстваме с “Добре дошъл” опитният наставник Николай Господинов, който ще поеме наборите 2007, 2008 и 2009-та като главен треньор при момчетата и ще бъде помощник на 2010-та и 2011-та. Също така, Господинов ще е начело на тима на “белите” в ББЛ В Група.

Господинов е с над 16 години опит като треньор в мъжкия и женския баскетбол, работил в различни тимове в Германия, Испания, България, Швейцария и Албания.

В своята богата кариера като треньор той е завоювал и редица трофеи, сред които спечелването на Дивизия А и Купата на БФБ с Дунав Русе през сезон 2010/2011 и спечелена купа на Германия при жените през 2018-та година със състава на Васербург. Като асистент-треньор в Левски през 2014-та спомага за завоюването на впечатляващ требъл - НБЛ, Балканската лига и Купата на България.

През годините Господинов е бил редовен участник на редица баскетболни обучителни форуми за треньори, включително Basketball Clinic Belgrad, Euroleague Basketball Coaching Clinic Badalona, както и е присъствал на предсезонните подготовки на европейски грандове като Панатинайкос, Фенербахче и Барселона.

В момента е старши треньор на националния отбор на България за момичета U18, с който постигна отлично класиране на последното Европейско първенство.

Пожелаваме на Николай успехи в предстоящото начинание с различните набори в БК Славия!

ДОБРЕ ДОШЪЛ, НИКИ!”, написаха от клуба в социалната мрежа.

Снимка: БФБаскетбол

