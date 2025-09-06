МОК създаде работна група за защита на женския спорт

Международният олимпийски комитет (МОКО) създаде работна група, която да проучи начини за защита на женския спорт, като членовете ѝ ще останат анонимни, съобщава ДПА.

МОК заяви, че групата ще проучи "как най-добре може да защити женските спортове". Тя ще се състои от експерти и представители на международни федерации, като имената на членовете ще останат "засега поверителни, за да се защити групата и нейната работа".

Групата е една от четирите, създадени от президента на МОК Кърсти Ковънтри като част от процеса "Готови за бъдещето". Друга ще разгледа спортната програма, включително предложението "традиционните летни или зимни спортове да могат да се преплитат", както и програмата на Игрите.

"Работните групи ще ни позволят да спазим сроковете и да внесем важна техническа експертиза в тези сложни и важни дискусии, като същевременно пренасочим усилията си към области, в които смятаме, че е необходимо да укрепим нашето движение", заяви Ковънтри.

