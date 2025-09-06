Популярни
  Патрик Димитров с победа и загуба на международен турнир за юноши в Полша

Патрик Димитров с победа и загуба на международен турнир за юноши в Полша

  • 6 сеп 2025 | 14:14
  • 71
  • 0
Българинът Патрик Димитров постигна победа и загуба на международния турнир по бадминтон за юноши до 19 години в Стшелце Ополско (Полша).

Димитров надделя на старта над представителя на домакините Михал Веславович с 21:17, 21:5 за 23 минути, след което отстъпи пред поставения под номер 3 в схемата Барош Пунко (Полша) със 17:21, 21:13, 11:21 в оспорван двубой, продължил 41 минути.

Междувременно, отборът на България се класира за полуфиналите на Европейското първенство по еър бадминтон в Баку (Азербайджан).

Националите спечелиха срещу последователно срещу Грузия с 60:45 и срещу Франция с 60:58. Тимът е в състав: Димитрия Попстойкова, Силвана Генкова-Пандърова, Михаела Чолакова, Мирослав Петров, Христо Пенчев и Александър Пешев.

В надпреварата с индивидуални и отборни срещи ще участват представители на девет държави: Азербайджан, България, Германия, Грузия, Гърция, Нидерландия, Хърватия, Франция и Турция.

