Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Шумен организира международен турнир за подрастващи

Шумен организира международен турнир за подрастващи

  • 6 сеп 2025 | 13:52
  • 245
  • 0
Шумен организира международен турнир за подрастващи

Шумен организира за седми път международния турнир за подрастващи на името на изтъкнатия спортен деятел от града Костадин Димитров, съобщават на официалната си страница в една от социалните мрежи от клуба.

В това издание на баскетболната надпревара, което ще се състои на 6 и 7 септември в зала „Арена Шумен“, ще се включат четири отбора – Черно Море Тича, Ънстопъбъл от Добрич, тимът на Плейоф от Лесковац (Сърбия), както и домакините от Шумен, при следната програма. Финалният мач на турнира ще се играе на 7 септември от 11:00 часа, а награждаването е предвидено да се състои в същия ден от 13:00 часа.

От отбора на Шумен съобщиха още, че представителният им състав се е подсилил с още двама играчи за новия сезон в Националната баскетболна лига. В тима са привлечени хърватинът с норвежки паспорт Андрия Блатанчич, който е висок 202 сантиметра и играе на позиции три и четири, както и сръбският комбо-гард Стефан Кръстаич.

Шумен организира и през миналата година международния турнир за подрастващи "Костадин Димитров".

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Ясен е първият осминафиналист на ЕвроБаскет 2025

Ясен е първият осминафиналист на ЕвроБаскет 2025

  • 6 сеп 2025 | 13:50
  • 12074
  • 0
Илайджа Брайънт пред Sportal.bg: За Боби Младенов само небето е лимит

Илайджа Брайънт пред Sportal.bg: За Боби Младенов само небето е лимит

  • 5 сеп 2025 | 23:32
  • 4834
  • 0
Димитрис Итудис: Пожелавам на Рилски спортист всичко най-добро

Димитрис Итудис: Пожелавам на Рилски спортист всичко най-добро

  • 5 сеп 2025 | 23:18
  • 1981
  • 0
Апоел Тел Авив надделя над Рилски спортист в София

Апоел Тел Авив надделя над Рилски спортист в София

  • 5 сеп 2025 | 23:13
  • 17688
  • 2
Любомир Киров: Благодарим на Апоел за възможността да играем с такъв отбор

Любомир Киров: Благодарим на Апоел за възможността да играем с такъв отбор

  • 5 сеп 2025 | 22:16
  • 1598
  • 0
Убийствена забивка вдигна "градусите" на тренировка на Черно море (видео)

Убийствена забивка вдигна "градусите" на тренировка на Черно море (видео)

  • 5 сеп 2025 | 15:32
  • 3779
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Котев: Отиваме да вземем нещо, трябва агресия - не е нормално цял мач да нямаме картон

Котев: Отиваме да вземем нещо, трябва агресия - не е нормално цял мач да нямаме картон

  • 6 сеп 2025 | 08:42
  • 19548
  • 41
Инцидент в последния завой отдалечи Никола Цолов от целта

Инцидент в последния завой отдалечи Никола Цолов от целта

  • 6 сеп 2025 | 11:06
  • 8707
  • 4
Започва кръгът във Втора лига

Започва кръгът във Втора лига

  • 6 сеп 2025 | 12:46
  • 2440
  • 3
Българин ще триумфира с титлата на US Open днес

Българин ще триумфира с титлата на US Open днес

  • 6 сеп 2025 | 08:32
  • 18301
  • 21
Националите пристигнаха в Грузия

Националите пристигнаха в Грузия

  • 6 сеп 2025 | 12:28
  • 2343
  • 8
Ясен е първият осминафиналист на ЕвроБаскет 2025

Ясен е първият осминафиналист на ЕвроБаскет 2025

  • 6 сеп 2025 | 13:50
  • 12074
  • 0