Шумен организира международен турнир за подрастващи

Шумен организира за седми път международния турнир за подрастващи на името на изтъкнатия спортен деятел от града Костадин Димитров, съобщават на официалната си страница в една от социалните мрежи от клуба.

В това издание на баскетболната надпревара, което ще се състои на 6 и 7 септември в зала „Арена Шумен“, ще се включат четири отбора – Черно Море Тича, Ънстопъбъл от Добрич, тимът на Плейоф от Лесковац (Сърбия), както и домакините от Шумен, при следната програма. Финалният мач на турнира ще се играе на 7 септември от 11:00 часа, а награждаването е предвидено да се състои в същия ден от 13:00 часа.

От отбора на Шумен съобщиха още, че представителният им състав се е подсилил с още двама играчи за новия сезон в Националната баскетболна лига. В тима са привлечени хърватинът с норвежки паспорт Андрия Блатанчич, който е висок 202 сантиметра и играе на позиции три и четири, както и сръбският комбо-гард Стефан Кръстаич.

Шумен организира и през миналата година международния турнир за подрастващи "Костадин Димитров".