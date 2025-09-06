Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Божидар Саръбоюков: Нямам търпение за световното първенство

Божидар Саръбоюков: Нямам търпение за световното първенство

  • 6 сеп 2025 | 12:38
  • 108
  • 1

Лекоатлетът Божидар Саръбоюков очаква с нетърпение участието си на световното първенство в Токио.

Надпреварата ще се състои от 13 до 21 септември и ще бъде излъчена в ефира на БНТ.

Саръбоюков с титла и в скока на дължина с 8.12 м
Саръбоюков с титла и в скока на дължина с 8.12 м

"Чувствам се в отлична форма и се надявам да я покажа на състезанието. Нямам търпение вече. Състезанието е чак в Япония е заради чакането желанието и тръпката малко ще се убият, но това е част от спорта. Не се притеснявам от адаптирането, защото за всички е едно и също. Имам 8-9 дни да се аклиматизирам, което е достатъчно", сподели той в интервю за БНТ.

Димитър Карамфилов: Божидар Саръбоюков може да се представи много добре на световното първенство
Димитър Карамфилов: Божидар Саръбоюков може да се представи много добре на световното първенство

Българският национал не се фокусира върху конкуренцията, като мисли единствено за личното си представяне.

"Физически се чувствам много добре. Всичко е точно с глезена. Надявам се да нямам проблеми, точно преди да изляза. Имам цели, които ще оставя за себе си. Смятам да се представя по най-добрия начин. Не виждам конкуренция. Просто гледам да си направя моя резултат. Другите да скачат, колкото искат", допълни

