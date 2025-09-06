Популярни
  Мароко
  2. Мароко
  Четвъртите в света ще играят и на следващия Мондиал

Четвъртите в света ще играят и на следващия Мондиал

  6 сеп 2025 | 07:58
  • 2618
  • 0
Четвъртите в света ще играят и на следващия Мондиал

Отборът на Мароко, който се класира на четвъртото място по време на Мондиал 2022, официално подпечата визите и за Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през следващата година. Играчите от Северна Африка разбиха Нигер с 5:0 в среща от шестия кръг на квалификационния турнир от зона “КАФ” и два мача преди края вече са недостижими на върха с осем точки пред втория Танзания.

Головете за успеха на четвъртите в света отбелязаха Исмаел Сайбари (29', 38’), Аюб Ел Кааби (51’), Игман Хамза (69’), както и Азедин Унахи (85’). Голяма роля за успеха изигра фактът и, че домакините от Мароко бяха с човек повече на терена от 26-ата минута нататък, когато бе изгонен Абдул-Латиф Гумей.

