Трансферна бомба в Португалия! Брага продаде свой талант в Саудитска Арабия за над 30 милиона

Брага обяви, че е постигнал споразумение със саудитския клуб Ал-Итихад за трансфера на 19-годишното крило Рожер Фернандеш. Според пресслужбата на португалския отбор, трансферът е в размер на 32 млн евро.

Отбелязва се, че португалецът може да получи допълнителни 2,5 млн евро за трансфера, ако бъдат активирани индивидуални и отборни бонуси, което в този случай би увеличило сумата на сделката до 34,5 милиона евро.

Roger Fernandes

Welcome To our team 🟡⚫️🐅 pic.twitter.com/a1Ltrt8D7R — Al-Ittihad Club (@ittihad_en) September 5, 2025

„Брага искрено желае на Роджер успех в личната и професионалната му кариера“, се казва в изявление на пресслужбата на официалния уебсайт на отбора.

Рожер Фернандеш е младежки играч на Брага. Той играе за основния отбор на родния си клуб от лятото на 2023 г. Общо играчът на младежкия отбор на Португалия има 91 мача за клуба във всички турнири, в които е отбелязал 12 гола и е направил 16 асистенции.