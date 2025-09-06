Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ница
  3. Ница преподписа с треньора си

Ница преподписа с треньора си

  • 6 сеп 2025 | 03:44
  • 229
  • 0
Ница преподписа с треньора си

Треньорът на Ница Франк Ез подписа нов договор, съобщават от френския клуб в петък. Контрактът на специалиста е до лятото на 2029 година.

Това лято Ница отпадна в третия квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Бенфика и спечели само един от първите си три двубоя за сезона в Лига 1.

54-годишният Ез пое отбора от Френската Ривиера преди началото на миналата кампания.

Асистентите в щаба на тима Лилиан Налис и Йоан Рамар също подписаха нови договори с Ница до 2029 година.

"Предстоят ни невероятни предизвикателства в Лига Европа. Изключително сме доволни от новината за обвързването на треньорите с клуба", се казва в съобщение на Ница.

Отборът от Лазурния бряг завърши на четвърто място в шампионата на Франция през 2025 г.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Луис Енрике претърпя инцидент с колело

Луис Енрике претърпя инцидент с колело

  • 6 сеп 2025 | 02:23
  • 539
  • 0
Чехия излъга Черна Гора

Чехия излъга Черна Гора

  • 6 сеп 2025 | 01:03
  • 645
  • 0
Хърватия с измъчена победа при визитата на Фарьорските острови

Хърватия с измъчена победа при визитата на Фарьорските острови

  • 6 сеп 2025 | 00:42
  • 726
  • 1
Гърция се разправи набързо с Беларус за ударно начало на квалификациите

Гърция се разправи набързо с Беларус за ударно начало на квалификациите

  • 6 сеп 2025 | 00:29
  • 1781
  • 1
Шотландия измъкна точка в Дания на старта на квалификациите

Шотландия измъкна точка в Дания на старта на квалификациите

  • 6 сеп 2025 | 00:18
  • 739
  • 0
Швейцария отнесе Косово и стартира квалификациите с много силна заявка

Швейцария отнесе Косово и стартира квалификациите с много силна заявка

  • 6 сеп 2025 | 00:17
  • 735
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успешен старт на европейските квалификации за България U21

Успешен старт на европейските квалификации за България U21

  • 5 сеп 2025 | 20:01
  • 35557
  • 23
Исторически български финал на US Open след изключителен обрат на Александър Василев

Исторически български финал на US Open след изключителен обрат на Александър Василев

  • 5 сеп 2025 | 22:31
  • 30645
  • 32
ЦСКА отново вкуси победата макар и в контрола

ЦСКА отново вкуси победата макар и в контрола

  • 5 сеп 2025 | 19:35
  • 33442
  • 25
Италия се развихри в дебюта на Гатузо

Италия се развихри в дебюта на Гатузо

  • 5 сеп 2025 | 23:40
  • 15414
  • 8
Франция реши трудния тест Украйна и стартира успешно квалификациите за Мондиал 2026

Франция реши трудния тест Украйна и стартира успешно квалификациите за Мондиал 2026

  • 5 сеп 2025 | 23:36
  • 10227
  • 11
Изиграха се нови десет мача от квалификациите за Мондиал 2026

Изиграха се нови десет мача от квалификациите за Мондиал 2026

  • 5 сеп 2025 | 23:41
  • 16148
  • 2