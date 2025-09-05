Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. ФИФА променя футболния календар и датите за мачове за националните отбори

  • 5 сеп 2025 | 20:22
  • 1136
  • 0
ФИФА въвежда промени във футболния календар. От следващата година ще има по-малко прекъсвания на националните първенства за двубои на националните отбори.

Тази година, както и предишните, националните тимове имат мачове през септември, октомври и ноември. От 2026 г. паузите през септември и октомври ще бъдат обединени в една, в която ще се играят по четири мача, а не по два, както е сега. За следващата година периодът е между 21 септември и 6 октомври. Това означава, че между тези дати националните първенства няма да се играят в два последователни уикенда. Целта е да се намалят прекъсванията по време на сезона.

Ноемврийският период за подобни мачове остава непроменен, както и паузите през март и юни. Промяната е постоянна и е валидна минимум до 2030 г.

