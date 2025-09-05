Популярни
Първи медал за България от Балканското по прескачане на препятствия

  • 5 сеп 2025 | 17:24
  • 166
  • 0
Първи медал за България от Балканското по прескачане на препятствия

Днес е денят на отборните изпитания от Балканския шампионат по прескачане на препятствия в Белград, Сърбия.

След много оспорвано съревнование и изненадващи обрати младите ни ездачи в състав Милко Кочев с Карино, Дара Брезоева с Кики Трен, Ася Петрова с Ал Д'Баран и Десислава Миланова с Диамант завоюваха и първият медал в Балканиада - броз. В надпреварата участваха 5 отбора

При жените след оспорвана борба в съревнование между 7 нации нашият отбор в състав Андреа Тодорова с Надато, Калина Димова със Смила, Лидия Желязкова с Каскар и Симона Говедарова с Арпеджиоус Ейми заеха 5 място.

