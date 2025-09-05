Де Бройне няма проблем, че не е капитан на Белгия

Кевин Де Бройне вчера отбеляза гол при победата на Белгия с 6:0 над Лихтенщайн. След срещата той говори за новото предизвикателство в лицето на Наполи, където премина след 10 години в Манчестър Сити. Халфът коментира и решението Юри Тилеманс да бъде избран за новия капитан на белгийците.

“Гарсия говори с мен и Лукаку в началото на седмицата и ни обясни. Това решение може да е за няколко години. Това е дългосрочен избор за постоянство”, обясни Де Бройне за капитанската лента.

De Bruyne: “Al sud Italia tutti amano il Napoli”https://t.co/r7IlpTiirx — EsserePartenopei.it (@EsserPartenopei) September 5, 2025

Относно Наполи той сподели: “Установявам се добре в Неапол след трудно лято. Давам всичко от себе си и се чувствам в добра форма. Все още имам да уреждам някои неща, като да се пренесем в къща, но всичко се развива добре. В Южна Италия всички подкрепят Наполи и това е фантастично. Наполи е голям клуб и може още доста да расте. Надявам се, че от това ще излезе нещо хубаво”.