Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Де Бройне няма проблем, че не е капитан на Белгия

Де Бройне няма проблем, че не е капитан на Белгия

  • 5 сеп 2025 | 15:57
  • 521
  • 0
Де Бройне няма проблем, че не е капитан на Белгия

Кевин Де Бройне вчера отбеляза гол при победата на Белгия с 6:0 над Лихтенщайн. След срещата той говори за новото предизвикателство в лицето на Наполи, където премина след 10 години в Манчестър Сити. Халфът коментира и решението Юри Тилеманс да бъде избран за новия капитан на белгийците.

“Гарсия говори с мен и Лукаку в началото на седмицата и ни обясни. Това решение може да е за няколко години. Това е дългосрочен избор за постоянство”, обясни Де Бройне за капитанската лента.

Относно Наполи той сподели: “Установявам се добре в Неапол след трудно лято. Давам всичко от себе си и се чувствам в добра форма. Все още имам да уреждам някои неща, като да се пренесем в къща, но всичко се развива добре. В Южна Италия всички подкрепят Наполи и това е фантастично. Наполи е голям клуб и може още доста да расте. Надявам се, че от това ще излезе нещо хубаво”.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Петима младежки национали на Люксембург са били хоспитализирани след катастрофа

Петима младежки национали на Люксембург са били хоспитализирани след катастрофа

  • 5 сеп 2025 | 15:50
  • 415
  • 0
Гюлер и Чалханоолу се заканиха, че испанците ги очаква тежка визита в Турция

Гюлер и Чалханоолу се заканиха, че испанците ги очаква тежка визита в Турция

  • 5 сеп 2025 | 15:40
  • 1403
  • 0
Аржентинец от Реал Мадрид: Меси искаше да ме убие, но аз му се извиних

Аржентинец от Реал Мадрид: Меси искаше да ме убие, но аз му се извиних

  • 5 сеп 2025 | 15:03
  • 4920
  • 1
Дан Бърн: Пожелавам на Исак всичко най-хубаво, освен когато играем срещу Ливърпул

Дан Бърн: Пожелавам на Исак всичко най-хубаво, освен когато играем срещу Ливърпул

  • 5 сеп 2025 | 14:38
  • 2071
  • 0
КОНМЕБОЛ дисквалифицира аржентински клуб от Копа Судамерикана

КОНМЕБОЛ дисквалифицира аржентински клуб от Копа Судамерикана

  • 5 сеп 2025 | 14:33
  • 803
  • 0
Кимих: Знаем, че изиграхме много слаб мач

Кимих: Знаем, че изиграхме много слаб мач

  • 5 сеп 2025 | 14:25
  • 630
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стойчо Младенов: Не е станало нещо неочаквано, сблъскахме се с реалността

Стойчо Младенов: Не е станало нещо неочаквано, сблъскахме се с реалността

  • 5 сеп 2025 | 13:16
  • 8905
  • 4
Златко Янков: Момчета, по-смело! И испанците са с по два крака

Златко Янков: Момчета, по-смело! И испанците са с по два крака

  • 5 сеп 2025 | 15:18
  • 2894
  • 3
Стоичков: Прекарах три месеца в Ал-Насър и взех трофей, а Кристиано от три години е там и не е спечелил нищо

Стоичков: Прекарах три месеца в Ал-Насър и взех трофей, а Кристиано от три години е там и не е спечелил нищо

  • 5 сеп 2025 | 13:07
  • 27914
  • 34
Какво доведе до огромната промяна, която снощи разтърси Тотнъм

Какво доведе до огромната промяна, която снощи разтърси Тотнъм

  • 5 сеп 2025 | 10:26
  • 28108
  • 4
Ден 13 на US Open: Кои ще са финалистите при мъжете и ще има ли български финал при юношите?

Ден 13 на US Open: Кои ще са финалистите при мъжете и ще има ли български финал при юношите?

  • 5 сеп 2025 | 11:08
  • 8686
  • 0
Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с нови десет мача

Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с нови десет мача

  • 5 сеп 2025 | 07:36
  • 8322
  • 1