  1. Sportal.bg
  2. Люксембург U21
  3. Петима младежки национали на Люксембург са били хоспитализирани след катастрофа

Петима младежки национали на Люксембург са били хоспитализирани след катастрофа

  • 5 сеп 2025 | 15:50
  • 413
  • 0
Петима младежки национали на Люксембург са били хоспитализирани след катастрофа

Петима футболисти от младежкия национален отбор на Люксембург до 21 години са били хоспитализирани след пътнотранспортно произшествие в северозападната част на Франция.

Според информация на Футболната федерация на Люксембург (ФЛФ) момчетата са се разминали с дребни наранявания и са били изпратени в болница като превантивна мярка. Те са пътували за европейска квалификация с Франция, а до инцидента се е стигнало заради внезапно прилошаване на водача на автобуса. Двубоят трябваше да бъде проведен днес, но бе пренасрочен за 23 октомври от УЕФА.

