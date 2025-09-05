Петима младежки национали на Люксембург са били хоспитализирани след катастрофа

Петима футболисти от младежкия национален отбор на Люксембург до 21 години са били хоспитализирани след пътнотранспортно произшествие в северозападната част на Франция.

Според информация на Футболната федерация на Люксембург (ФЛФ) момчетата са се разминали с дребни наранявания и са били изпратени в болница като превантивна мярка. Те са пътували за европейска квалификация с Франция, а до инцидента се е стигнало заради внезапно прилошаване на водача на автобуса. Двубоят трябваше да бъде проведен днес, но бе пренасрочен за 23 октомври от УЕФА.

Après l’accident de leur bus hier, tous les joueurs et le staff des U21 ont quitté l’hôpital.



La rencontre face à la France, initialement prévue aujourd‘hui, est reportée au 3 octobre 2026. pic.twitter.com/1H06ts7c9H — Luxembourg Football 🇱🇺 (@ActuFootLUX) September 5, 2025