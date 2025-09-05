Петима младежки национали на Люксембург са били хоспитализирани след катастрофа

Петима футболисти от младежкия национален отбор на Люксембург до 21 години са били хоспитализирани след пътнотранспортно произшествие в северозападната част на Франция.
Според информация на Футболната федерация на Люксембург (ФЛФ) момчетата са се разминали с дребни наранявания и са били изпратени в болница като превантивна мярка. Те са пътували за европейска квалификация с Франция, а до инцидента се е стигнало заради внезапно прилошаване на водача на автобуса. Двубоят трябваше да бъде проведен днес, но бе пренасрочен за 23 октомври от УЕФА.