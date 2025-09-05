Виктор Скерлев ще се бори за бронз на Европейското по джудо за юноши

Виктор Скерлев ще се бори за бронзов медал от европейското първенство по джудо за юноши, което се провежда в Братислава.
Националът на България в категория до 73 килограма за тази възрастова група записа победи над хърватина Лука Катич с две поредни оценки “ва-дзари”, а след това надделя и над сърбина Богдан Величкович с една оценка “юко”. В четвърт-финална среща българинът надделя над азера Абил Юсубов с една оценка “ва-дзари” в продълженията. В полуфинален сблъсък националът на Великобритания Иракли Гогинашвили надделя над Скерлев и след този резултат възпитаникът на “Шун Джудо” ще спори за бронза с французина Жан Петер.
Финалният блок от втория ден от шампионата на Стария континент ще започне в 18:00 часа българско време.