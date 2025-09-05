Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Александър Волкановски получи актьорска роля в холивудска продукция

Александър Волкановски получи актьорска роля в холивудска продукция

  • 5 сеп 2025 | 15:08
  • 376
  • 0
Александър Волкановски получи актьорска роля в холивудска продукция

Александър Волкановски ще се появи на големия екран през 2026 г. в игралната адаптация на емблематична бойна видеоигра. "Street Fighter", филмова адаптация на култовата поредица видеоигри, в момента се продуцира от "Legendary" и се очаква да излезе на 16-и октомври 2026 г. Според репортаж на "Hollywood Reporter" от четвъртък, Волкановски ще има главна роля във филма.

В главните роли ще видим актьорите Андрю Коджи (като Рю), Ноа Сентинео (като Кен Мастърс) и Калина Лианг (като Чун-Ли). Във филма участват още суперзвездите на WWE Роман Рейнс и Коуди Роудс, както и комиците Ерик Андре и Андрю Шулц, и рапърът Къртис „50 Cent“ Джаксън.

Волкановски ще изиграе „Джо“ – персонаж от оригиналната игра "Street Fighter", който не може да бъде управляван от играчите и е описан като бивш световен шампион по кикбокс от САЩ. Висок 185 см, характерният удар на Джо е ритник със завъртане.

Присъствието на звезди от WWE и UFC във филма вероятно е свързано със скорошната сделка на промоцията с "Paramount", които наскоро сключиха договор за три филма с "Legendary", като "Street Fighter" е първият от тях.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Виктор Скерлев ще се бори за бронз на Европейското по джудо за юноши

Виктор Скерлев ще се бори за бронз на Европейското по джудо за юноши

  • 5 сеп 2025 | 15:36
  • 405
  • 0
Беноа Сен Дени преди UFC Париж: Напрежението не е тежест, а привилегия

Беноа Сен Дени преди UFC Париж: Напрежението не е тежест, а привилегия

  • 5 сеп 2025 | 15:20
  • 247
  • 0
Витор Белфорт се оттегля от боксовия мач с Вандерлей Силва

Витор Белфорт се оттегля от боксовия мач с Вандерлей Силва

  • 5 сеп 2025 | 14:14
  • 340
  • 0
Терънс Крауфорд посочи най-добрия боксьор в UFC

Терънс Крауфорд посочи най-добрия боксьор в UFC

  • 5 сеп 2025 | 13:53
  • 388
  • 0
Голям удар по бойната карта на UFC в Париж

Голям удар по бойната карта на UFC в Париж

  • 5 сеп 2025 | 12:57
  • 504
  • 0
Шок за феновете: Тайсън срещу Мейуедър през 2026-а

Шок за феновете: Тайсън срещу Мейуедър през 2026-а

  • 5 сеп 2025 | 11:40
  • 4786
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Стойчо Младенов: Не е станало нещо неочаквано, сблъскахме се с реалността

Стойчо Младенов: Не е станало нещо неочаквано, сблъскахме се с реалността

  • 5 сеп 2025 | 13:16
  • 8871
  • 4
Златко Янков: Момчета, по-смело! И испанците са с по два крака

Златко Янков: Момчета, по-смело! И испанците са с по два крака

  • 5 сеп 2025 | 15:18
  • 2851
  • 3
Стоичков: Прекарах три месеца в Ал-Насър и взех трофей, а Кристиано от три години е там и не е спечелил нищо

Стоичков: Прекарах три месеца в Ал-Насър и взех трофей, а Кристиано от три години е там и не е спечелил нищо

  • 5 сеп 2025 | 13:07
  • 27795
  • 34
Какво доведе до огромната промяна, която снощи разтърси Тотнъм

Какво доведе до огромната промяна, която снощи разтърси Тотнъм

  • 5 сеп 2025 | 10:26
  • 28035
  • 4
Ден 13 на US Open: Кои ще са финалистите при мъжете и ще има ли български финал при юношите?

Ден 13 на US Open: Кои ще са финалистите при мъжете и ще има ли български финал при юношите?

  • 5 сеп 2025 | 11:08
  • 8653
  • 0
Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с нови десет мача

Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с нови десет мача

  • 5 сеп 2025 | 07:36
  • 8307
  • 1