Александър Волкановски получи актьорска роля в холивудска продукция

Александър Волкановски ще се появи на големия екран през 2026 г. в игралната адаптация на емблематична бойна видеоигра. "Street Fighter", филмова адаптация на култовата поредица видеоигри, в момента се продуцира от "Legendary" и се очаква да излезе на 16-и октомври 2026 г. Според репортаж на "Hollywood Reporter" от четвъртък, Волкановски ще има главна роля във филма.

В главните роли ще видим актьорите Андрю Коджи (като Рю), Ноа Сентинео (като Кен Мастърс) и Калина Лианг (като Чун-Ли). Във филма участват още суперзвездите на WWE Роман Рейнс и Коуди Роудс, както и комиците Ерик Андре и Андрю Шулц, и рапърът Къртис „50 Cent“ Джаксън.

Волкановски ще изиграе „Джо“ – персонаж от оригиналната игра "Street Fighter", който не може да бъде управляван от играчите и е описан като бивш световен шампион по кикбокс от САЩ. Висок 185 см, характерният удар на Джо е ритник със завъртане.

Присъствието на звезди от WWE и UFC във филма вероятно е свързано със скорошната сделка на промоцията с "Paramount", които наскоро сключиха договор за три филма с "Legendary", като "Street Fighter" е първият от тях.