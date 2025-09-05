Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Зам.-министър Петър Младенов: Масовият спорт е превенция срещу зависимостите и агресията

Зам.-министър Петър Младенов: Масовият спорт е превенция срещу зависимостите и агресията

  • 5 сеп 2025 | 14:09
  • 228
  • 0
Зам.-министър Петър Младенов: Масовият спорт е превенция срещу зависимостите и агресията

Масовият спорт е един от основните инструменти за превенция срещу зависимостите и агресията. Той възпитава дисциплина, работа в екип и насърчава здравословния начин на живот сред младите хора. Това каза зам.-министър Петър Младенов по време на работна среща с началниците на регионалните управления на образованието.

„Изграждането на потенциала на младите хора е обща отговорност. Грижата за здраво младо поколение е наш общ ангажимент. Ролята на неправителствените организации, особено в училищна среда, е изключително важна за развитието на младите хора и за утвърждаване на ценности като здравословен начин на живот, солидарност и активно гражданско участие“, каза още заместник-министъра на младежта и спорта.

По време на дискусията зам.-министър Младенов подчерта значението на младежката политика като ключов елемент от държавната политика и заяви, че нейният успех се гради върху партньорството между институциите. Той акцентира върху междусекторния подход, който изисква активно сътрудничество между Министерството на младежта и спорта, Министерството на образованието и науката, както и неправителствените организации.

В рамките на срещата бе поставен акцент върху необходимостта от системно въвеждане на дейности за масов спорт в училище, както и върху възможностите за по-тясно сътрудничество между институции и организации, работещи в подкрепа на младежта.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Откриха шампионата по ориентиране в Панагюрище

Откриха шампионата по ориентиране в Панагюрище

  • 5 сеп 2025 | 03:57
  • 1864
  • 1
С три ремита започна българското участие на Големия швейцарски турнир на ФИДЕ в Самарканд

С три ремита започна българското участие на Големия швейцарски турнир на ФИДЕ в Самарканд

  • 4 сеп 2025 | 19:51
  • 1431
  • 2
Гергана Павлова отпадна на 1/4-финалите на турнир по бадминтон в Словения

Гергана Павлова отпадна на 1/4-финалите на турнир по бадминтон в Словения

  • 4 сеп 2025 | 19:43
  • 776
  • 0
Хуан Аюсо постигна втора етапна победа в 80-ото издание на Обиколката на Испания

Хуан Аюсо постигна втора етапна победа в 80-ото издание на Обиколката на Испания

  • 4 сеп 2025 | 19:26
  • 920
  • 0
Гергана Павлова достигна до четвъртфиналите на турнир в Словения

Гергана Павлова достигна до четвъртфиналите на турнир в Словения

  • 4 сеп 2025 | 16:18
  • 484
  • 0
От окопите в Украйна обратно на шахматната дъска

От окопите в Украйна обратно на шахматната дъска

  • 4 сеп 2025 | 14:39
  • 740
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Стойчо Младенов: Не е станало нещо неочаквано, сблъскахме се с реалността

Стойчо Младенов: Не е станало нещо неочаквано, сблъскахме се с реалността

  • 5 сеп 2025 | 13:16
  • 5635
  • 4
Левски задържа една от звездите си с нов договор

Левски задържа една от звездите си с нов договор

  • 5 сеп 2025 | 09:05
  • 19123
  • 2
Стоичков: Прекарах три месеца в Ал-Насър и взех трофей, а Кристиано от три години е там и не е спечелил нищо

Стоичков: Прекарах три месеца в Ал-Насър и взех трофей, а Кристиано от три години е там и не е спечелил нищо

  • 5 сеп 2025 | 13:07
  • 16588
  • 11
Какво доведе до огромната промяна, която снощи разтърси Тотнъм

Какво доведе до огромната промяна, която снощи разтърси Тотнъм

  • 5 сеп 2025 | 10:26
  • 21875
  • 3
Ден 13 на US Open: Кои ще са финалистите при мъжете и ще има ли български финал при юношите?

Ден 13 на US Open: Кои ще са финалистите при мъжете и ще има ли български финал при юношите?

  • 5 сеп 2025 | 11:08
  • 6314
  • 0
Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с нови десет мача

Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с нови десет мача

  • 5 сеп 2025 | 07:36
  • 7080
  • 0