Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Олимпик (Варна)
  3. Живко Бояджиев: Ще се надиграваме

Живко Бояджиев: Ще се надиграваме

  • 5 сеп 2025 | 13:51
  • 283
  • 0
Живко Бояджиев: Ще се надиграваме

В неделя, Олимпик (Варна) приема втория отбор на Фратрия (Варна). Срещата е от четвъртия кръг на Североизточната Трета лига.

„От началото на сезона придобиваме ценен опит. Добрите резултати от последните два мача потвърждават, че работим в правилната посока. Няма еуфория. Всеки предстоящ двубой ще е изпитание. Предстои ни да играем срещу съперник като нас – млад, подготвен отбор. Ще има надиграване. Очаквам хубав мач“, коментира пред Sportal.bg Живко Бояджиев, треньор на Олимпик.

Снимки: olimpikvarna.com

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Локо (Пловдив) очаква още чужденци

Локо (Пловдив) очаква още чужденци

  • 5 сеп 2025 | 09:27
  • 1072
  • 0
Официално: ЦСКА 1948 представи национал на Беларус

Официално: ЦСКА 1948 представи национал на Беларус

  • 5 сеп 2025 | 09:13
  • 5594
  • 2
Ас на Лудогорец се завръща в игра след паузата

Ас на Лудогорец се завръща в игра след паузата

  • 5 сеп 2025 | 09:10
  • 2215
  • 3
Левски задържа една от звездите си с нов договор

Левски задържа една от звездите си с нов договор

  • 5 сеп 2025 | 09:05
  • 19069
  • 2
Георги Иванов: Футболистите дадоха всичко от себе си

Георги Иванов: Футболистите дадоха всичко от себе си

  • 5 сеп 2025 | 01:39
  • 16168
  • 17
Божинов: Направо настръхнах

Божинов: Направо настръхнах

  • 5 сеп 2025 | 00:39
  • 7597
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Стойчо Младенов: Не е станало нещо неочаквано, сблъскахме се с реалността

Стойчо Младенов: Не е станало нещо неочаквано, сблъскахме се с реалността

  • 5 сеп 2025 | 13:16
  • 5601
  • 4
Левски задържа една от звездите си с нов договор

Левски задържа една от звездите си с нов договор

  • 5 сеп 2025 | 09:05
  • 19069
  • 2
Стоичков: Прекарах три месеца в Ал-Насър и взех трофей, а Кристиано от три години е там и не е спечелил нищо

Стоичков: Прекарах три месеца в Ал-Насър и взех трофей, а Кристиано от три години е там и не е спечелил нищо

  • 5 сеп 2025 | 13:07
  • 16491
  • 11
Какво доведе до огромната промяна, която снощи разтърси Тотнъм

Какво доведе до огромната промяна, която снощи разтърси Тотнъм

  • 5 сеп 2025 | 10:26
  • 21806
  • 3
Ден 13 на US Open: Кои ще са финалистите при мъжете и ще има ли български финал при юношите?

Ден 13 на US Open: Кои ще са финалистите при мъжете и ще има ли български финал при юношите?

  • 5 сеп 2025 | 11:08
  • 6296
  • 0
Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с нови десет мача

Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с нови десет мача

  • 5 сеп 2025 | 07:36
  • 7067
  • 0