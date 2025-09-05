Живко Бояджиев: Ще се надиграваме

В неделя, Олимпик (Варна) приема втория отбор на Фратрия (Варна). Срещата е от четвъртия кръг на Североизточната Трета лига.

„От началото на сезона придобиваме ценен опит. Добрите резултати от последните два мача потвърждават, че работим в правилната посока. Няма еуфория. Всеки предстоящ двубой ще е изпитание. Предстои ни да играем срещу съперник като нас – млад, подготвен отбор. Ще има надиграване. Очаквам хубав мач“, коментира пред Sportal.bg Живко Бояджиев, треньор на Олимпик.

Снимки: olimpikvarna.com