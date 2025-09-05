Николай Кънчев: Сред най-добрите са

Бенковски (Исперих) играе утре с Черноломец в Попово. Срещата е от четвъртия кръг на Североизточната Трета лига.

„Постепенно придобиваме облика, към който се стремим. Все още се напасваме като състав. Изпитанията обаче не чакат. Трудности ни очакват в Попово. Съперникът разполага с опитни състезатели, изградили кариери в професионалния футбол. Обигран отбор са, който е неизменно сред челниците през последните години. Не отписваме мача. Важното е да играем според възможностите си. Разбира се, че имаме шансове за успех“, коментира пред Sportal.bg Николай Кънчев, треньор на Бенковски.

Снимки: fcbenkovskiisperih.com