Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бенковски
  3. Николай Кънчев: Сред най-добрите са

Николай Кънчев: Сред най-добрите са

  • 5 сеп 2025 | 13:29
  • 91
  • 0
Николай Кънчев: Сред най-добрите са

Бенковски (Исперих) играе утре с Черноломец в Попово. Срещата е от четвъртия  кръг на Североизточната Трета лига.

„Постепенно придобиваме облика, към който се стремим. Все още се напасваме като състав. Изпитанията обаче не чакат. Трудности ни очакват в Попово. Съперникът разполага с опитни състезатели, изградили кариери в професионалния футбол. Обигран отбор са, който е неизменно сред челниците през последните години. Не отписваме мача. Важното е да играем според възможностите си. Разбира се, че имаме шансове за успех“, коментира пред Sportal.bg Николай Кънчев, треньор на Бенковски.

Снимки: fcbenkovskiisperih.com

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Локо (Пловдив) очаква още чужденци

Локо (Пловдив) очаква още чужденци

  • 5 сеп 2025 | 09:27
  • 926
  • 0
Официално: ЦСКА 1948 представи национал на Беларус

Официално: ЦСКА 1948 представи национал на Беларус

  • 5 сеп 2025 | 09:13
  • 5392
  • 2
Ас на Лудогорец се завръща в игра след паузата

Ас на Лудогорец се завръща в игра след паузата

  • 5 сеп 2025 | 09:10
  • 1882
  • 3
Левски задържа една от звездите си с нов договор

Левски задържа една от звездите си с нов договор

  • 5 сеп 2025 | 09:05
  • 13746
  • 2
Георги Иванов: Футболистите дадоха всичко от себе си

Георги Иванов: Футболистите дадоха всичко от себе си

  • 5 сеп 2025 | 01:39
  • 15858
  • 13
Божинов: Направо настръхнах

Божинов: Направо настръхнах

  • 5 сеп 2025 | 00:39
  • 7073
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Стойчо Младенов: Не е станало нещо неочаквано, сблъскахме се с реалността

Стойчо Младенов: Не е станало нещо неочаквано, сблъскахме се с реалността

  • 5 сеп 2025 | 13:16
  • 1422
  • 1
Левски задържа една от звездите си с нов договор

Левски задържа една от звездите си с нов договор

  • 5 сеп 2025 | 09:05
  • 13746
  • 2
Стоичков: Прекарах три месеца в Ал-Насър и взех трофей, а Кристиано от три години е там и не е спечелил нищо

Стоичков: Прекарах три месеца в Ал-Насър и взех трофей, а Кристиано от три години е там и не е спечелил нищо

  • 5 сеп 2025 | 13:07
  • 4012
  • 0
Какво доведе до огромната промяна, която снощи разтърси Тотнъм

Какво доведе до огромната промяна, която снощи разтърси Тотнъм

  • 5 сеп 2025 | 10:26
  • 14497
  • 3
Ден 13 на US Open: Кои ще са финалистите при мъжете и ще има ли български финал при юношите?

Ден 13 на US Open: Кои ще са финалистите при мъжете и ще има ли български финал при юношите?

  • 5 сеп 2025 | 11:08
  • 3766
  • 0
Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с нови десет мача

Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с нови десет мача

  • 5 сеп 2025 | 07:36
  • 5964
  • 0