Алберт Попов продължава лятната си подготовка на сняг в Швейцария

Най-добрият български скиор-алпиец Алберт Попов и неговият екип, воден от Ивайло Борисов, продължават с тренировките на сняг на глетчера Саас Фее в Швейцария, като лагерът на родния ас в слалома ще продължи до 20 септември, съобщават от Българската федерациия по ски.

Попов провежда усърдни занимания за новия олимпийски сезон, като за него предстои трето поредно участието на зимни Игри. Освен Олимпиадата в Милано и Кортина през февруари догодина, най-добрият български алпиец планира да стартира и във всичките 12 слалома в програмата на Световната купа за сезон 2025/2026, като първият от тях е на 16 ноември в Леви (Финландия).

Алберт Попов спечели първата си победа в Белия керван на 8 януари в слалома в Мадона ди Кампильо (Италия), а с това българин отново триумфира в състезание от Световната купа по ски-алпийски дисциплини лед 45-годишна пауза.