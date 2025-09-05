Популярни
  Мирослав Банчевски: Да се изправим

Мирослав Банчевски: Да се изправим

  • 5 сеп 2025 | 12:38
  • 254
  • 0

Утре Левски (Карлово) приема Марица (Милево). Срещата е от шестия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Дано да се преборим с кадровите проблеми. След тежкото поражение в последния ни мач, трябва да намерим сили да се изправим. Налага се да го направим срещу противник, който може да победи всеки в групата. Очертава се тежък сблъсък. Трябва да излезем с чест от него, защото сме длъжници сме на нашите фенове. Само с победа ще им се извиним“, коментира пред Sportal.bg Мирослав Банчевски, изпълнителен директор на Левски.



