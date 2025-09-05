Женският Берое с амбиции да изгради добър колектив и да се представи достойно в Еврокъп

Част от баскетболистките на Берое говориха пред медиите по време на своята подготовка за предстоящия сезон и участието на тима в турнира Еврокъп. Те се обединиха около мнението, че са млад отбор, който се стреми да създаде добър колектив и се представи достойно в България и Европа.

Едно от новите попълнения в отбора е американката Кайла Купър, която идва от университета в Олбъни, където бе водеща фигура в състава в последните пет сезона.

"Градът е много хубав. За пръв път съм в Европа и се опитвам да разгледам и разбера възможно най-много неща. Всички в отбора са много мили и съм очарована от тях. Приеха ме топло. Опознаваме се всекидневно и прекарваме много време заедно. Истински отбор. Лично за себе си се надявам да бъда здрава. Искам да се развивам и усъвършенствам. Благодаря на всички, които ще идват на нашите мачове и се надявам да ни дават енергия. Искам да ме запомнят като работлива и даваща позитивни сили на целия отбор."

Клубът привлече и друга американка - Елизабет Елиът, която дойде от силния колежански отбор на Пасифик Тайгърс (NCAA, Дивизия I):

"Чувствам се много добре в Стара Загора и България като цяло. Всички около мен са доста мили. Помагат ми да се впиша добре в отбора. Повечето ми съотборнички са млади. Освен мен има и други нови играчи. Развълнувана съм да работя с всички тях. Нашата цел е да печелим винаги и да играем добре. Ще искаме да победи в колкото се може повече двубои. Да се изградим като колектив и да се представим добре. Ние сме отбор, който работи здраво всеки един ден с настроение и енергия. Ще се подкрепяме една друга на паркета и ще се раздваме за победи. Моята лична цел е да се усъвършенствам като играч и да добавям точки на таблото"

Пред медиите говори и Александра Петрова, която това лято преподписа своя договор с Берое. Ето какво сподели баскетболистката:

"На първо място ми се иска да играем като отбор. Това е най-голямата цел, която да постигнем, защото сме млад колектив и ако няма отборен дух и отборна игра няма как да се получат. Целите ни са същите като миналата година – да спечелим първенството и купата. Дано да спечелим нещо и в турнира Еврокъп. Самата идея, че ще играем в Еврокъп, трябва да е огромна мотивация. Предимството на Берое в първенството трябва да бъде бърза и агресивна игра. Имаме шансове особено срещу швейцарския и полския тим. Бихме могли да вземем победи. Спрямо миналия сезон сега сме доста по-млад състав. Младите момичета трябва да бъдат изключително мотивирани, а ние ще им помагаме. Много съм благодарна на нашите фенове. Те винаги са били наш шести играч. Стара Загора има уникална публика и страхотна атмосфера в залата. Те са с нас независимо какво се случва и независимо от резултатите"

Валерия Алексиева, която е национал на България, се завърна в Стара Загора през лятото и също сподели очакванията си за сезона:

"Много сме мотивирани за победи и всичко в клуба е наред. Млад състав сме, което е добре, защото искаме да се докажем. Чувствам се добре тук. Има настроение в отбора. Амбицирани сме и за Еврокъп. Младите се включват много добре. Надявам се всички да сме здрави и всичко ще се нареди. Треньорският щаб е на ниво и всичко е наред. И двата отбора (бел. р - Монтана и Рилски спортист) в първенството са равностойни с нас. Рилски спортист взе и чужденки. Трите отбора ще се борим за финал. Ще се опитаме да играем бързо и се надявам да си върнем купите. Трудна група в Еврокъп, но с отборите от Полша и Швейцария имаме шансове и там ще са акцентите за победи. Срещу френския тим също ще дадем всичко от себе си за един хубав мач, ще се подготвим. Може пък да ги изненадаме. Аз лично ще дам всичко от себе си в играта. Очаквам подкрепа от нашите фенове и дано ги зарадваме в края на сезона."