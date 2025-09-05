Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Стоян Копривленски сваля килограми преди битката в K-1 World Max

Стоян Копривленски сваля килограми преди битката в K-1 World Max

  • 5 сеп 2025 | 10:59
  • 289
  • 0
Стоян Копривленски сваля килограми преди битката в K-1 World Max

Година след като вдигна високо българското знаме редом до трофея от K-1 World Max, Стоян Копривленски се завръща там, където мечтата му се сбъдна - в Токио. Този път обаче той каца в Япония като шампион, като фактор в кикбокса, като човек, с който всички противници трябва да се съобразяват!

На 7 септември Копривленски започва защитата на своята световна титла.

Клишето гласи, че е по-лесно да се качиш на световния връх, но е по-трудно да се задържиш там. Зад тези думи обаче има толкова много история, пот, кръв и човешки съдби, доказали ги на практика.

Само след два дни Стоян Копривленски ще се изправи срещу Денис Цапу от Молдова в квалификационен мач за финалите на World Max 2025. Това ще бъде и първото му излизане на ринга от участието му в BRAVE в Бургас през юли.

Професионалистите се познават по това, че минимизират влиянието на външните фактори. В случая имаме часовата зона (Токио е с 6 часа напред от София) и климатичните условия (изключителна влажност, гарнирана с високи градуси).

Но пък за един истински самурай това е само поредното предизвикателство. Силата на тялото идва от силата на духа! А след 9 епизода с Копривленски, може да гарантираме, че той има всички качества на японските войни!

Стоян Копривленски се бие при 70-килограмовите, което го принуждава да сваля с цената на изтощителни тренировки. Въпреки строгата диета и режим, които спазва, в момента му се налага да смъкне още килограм от теглото си, за да попадне в нормите. За да успее, в поредни дни се подлага на изтощение, до тотално изцеждане.

В този период Стоян не говори много. Но е тих! Съсредоточен! Ясно се вижда, че в душата му се изгражда онази войнствена личност.

За да се появи боецът, от момчето от Бургас трябва да се излее доста... пот. Виждаме тази "жертва", когато той слиза от пътеката. Наоколо е мокро.

И тогава осъзнаваме нещо - Стоян работи усилено и съсредоточено, без дори да е сигурен, че ще стигне до крайната цел.

Дълъг престой на пътеката, скокове с въже в кратки серии с изключителен интензитет и специално облекло - всичко това води само към ринга на 7 септември.

btvsport.bg

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Отличен старт за Радослав Росенов

Отличен старт за Радослав Росенов

  • 5 сеп 2025 | 03:59
  • 2303
  • 0
Еди Хърн очаква Антъни Джошуа да се завърне на ринга в началото на 2026 г.

Еди Хърн очаква Антъни Джошуа да се завърне на ринга в началото на 2026 г.

  • 4 сеп 2025 | 19:31
  • 939
  • 0
Американски софтуер за тренировки ще бъде въведен в СК „Калоян – Ладимекс“

Американски софтуер за тренировки ще бъде въведен в СК „Калоян – Ладимекс“

  • 4 сеп 2025 | 17:47
  • 336
  • 0
Маурисио Руфи иска мач с Илия Топурия и не смята, че е далеч от него

Маурисио Руфи иска мач с Илия Топурия и не смята, че е далеч от него

  • 4 сеп 2025 | 17:21
  • 524
  • 0
Наковски преди битката в Испания: Чувствам се по-силен от всякога

Наковски преди битката в Испания: Чувствам се по-силен от всякога

  • 4 сеп 2025 | 14:26
  • 1034
  • 0
Насурдин Имавов: Ще съм претендент за титла след победа на UFC Париж

Насурдин Имавов: Ще съм претендент за титла след победа на UFC Париж

  • 4 сеп 2025 | 13:54
  • 511
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България се бори, но Испания е от друга галактика

България се бори, но Испания е от друга галактика

  • 4 сеп 2025 | 23:35
  • 244233
  • 361
Илиан Илиев: Сблъскахме се с едни от най-добрите в света

Илиан Илиев: Сблъскахме се с едни от най-добрите в света

  • 4 сеп 2025 | 23:50
  • 30614
  • 48
Ден 13 на US Open: Кои ще са финалистите при мъжете и ще има ли български финал при юношите?

Ден 13 на US Open: Кои ще са финалистите при мъжете и ще има ли български финал при юношите?

  • 5 сеп 2025 | 11:08
  • 1387
  • 0
Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с нови десет мача

Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с нови десет мача

  • 5 сеп 2025 | 07:36
  • 4478
  • 0
Фалстарт на Германия, Словакия надигра Бундестима

Фалстарт на Германия, Словакия надигра Бундестима

  • 4 сеп 2025 | 23:40
  • 37240
  • 16
Магичен Меси оправда очакванията и зарадва "Монументал" с два гола в прощалния си мач

Магичен Меси оправда очакванията и зарадва "Монументал" с два гола в прощалния си мач

  • 5 сеп 2025 | 04:25
  • 38193
  • 13