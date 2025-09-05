Трима българи на ринга в Ливърпул

Три срещи с българско участие ще видим днес на Световното първенство по бокс в Ливърпул. В ефира на RING ще може да проследите изявите на Ергюнал Себахтин, Семион Болдирев и Йордан Морехон.

Отличен старт за Радослав Росенов

В категория до 85 килограма дебютантът Семион Болдирев ще се изправи срещу представителя на Италия Роберто Лици. Мачът е на ринг А в следобедната сесия и се очаква да започне около 16:30 часа. Във вечерната програма ще видим още един дебютант на такъв форум – Ергюнал Себахтин. В категория до 50 килограма нашият национал, който е европейски вицешампион, ще се качи на ринг Б срещу Мартин Молина (Испания). Двубоят се очаква да се проведе около 21:45 часа. Испанецът е бронзов медалист от Световно първенство и европейски първенец.

Програмата с българско участие ще закрие Йордан Морехон, трети от Европейско първенство. При най-тежките (+90 кг) той ще срещне на ринг А Данабиеке Байикевуци (Китай). Мачът е предвиден да се играе около 22:45 часа.