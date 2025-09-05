Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Трима българи на ринга в Ливърпул

Трима българи на ринга в Ливърпул

  • 5 сеп 2025 | 10:15
  • 139
  • 0
Трима българи на ринга в Ливърпул

Три срещи с българско участие ще видим днес на Световното първенство по бокс в Ливърпул. В ефира на RING ще може да проследите изявите на Ергюнал Себахтин, Семион Болдирев и Йордан Морехон.

Отличен старт за Радослав Росенов
Отличен старт за Радослав Росенов

В категория до 85 килограма дебютантът Семион Болдирев ще се изправи срещу представителя на Италия Роберто Лици. Мачът е на ринг А в следобедната сесия и се очаква да започне около 16:30 часа. Във вечерната програма ще видим още един дебютант на такъв форум – Ергюнал Себахтин. В категория до 50 килограма нашият национал, който е европейски вицешампион, ще се качи на ринг Б срещу Мартин Молина (Испания). Двубоят се очаква да се проведе около 21:45 часа. Испанецът е бронзов медалист от Световно първенство и европейски първенец.

Програмата с българско участие ще закрие Йордан Морехон, трети от Европейско първенство. При най-тежките (+90 кг) той ще срещне на ринг А Данабиеке Байикевуци (Китай). Мачът е предвиден да се играе около 22:45 часа.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Отличен старт за Радослав Росенов

Отличен старт за Радослав Росенов

  • 5 сеп 2025 | 03:59
  • 2127
  • 0
Еди Хърн очаква Антъни Джошуа да се завърне на ринга в началото на 2026 г.

Еди Хърн очаква Антъни Джошуа да се завърне на ринга в началото на 2026 г.

  • 4 сеп 2025 | 19:31
  • 917
  • 0
Американски софтуер за тренировки ще бъде въведен в СК „Калоян – Ладимекс“

Американски софтуер за тренировки ще бъде въведен в СК „Калоян – Ладимекс“

  • 4 сеп 2025 | 17:47
  • 332
  • 0
Маурисио Руфи иска мач с Илия Топурия и не смята, че е далеч от него

Маурисио Руфи иска мач с Илия Топурия и не смята, че е далеч от него

  • 4 сеп 2025 | 17:21
  • 507
  • 0
Наковски преди битката в Испания: Чувствам се по-силен от всякога

Наковски преди битката в Испания: Чувствам се по-силен от всякога

  • 4 сеп 2025 | 14:26
  • 1018
  • 0
Насурдин Имавов: Ще съм претендент за титла след победа на UFC Париж

Насурдин Имавов: Ще съм претендент за титла след победа на UFC Париж

  • 4 сеп 2025 | 13:54
  • 497
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България се бори, но Испания е от друга галактика

България се бори, но Испания е от друга галактика

  • 4 сеп 2025 | 23:35
  • 239167
  • 340
Илиан Илиев: Сблъскахме се с едни от най-добрите в света

Илиан Илиев: Сблъскахме се с едни от най-добрите в света

  • 4 сеп 2025 | 23:50
  • 28401
  • 43
Фалстарт на Германия, Словакия надигра Бундестима

Фалстарт на Германия, Словакия надигра Бундестима

  • 4 сеп 2025 | 23:40
  • 34007
  • 14
Квалификациите за Мондиал 2026 се завърнаха с 8 мача и 25 гола

Квалификациите за Мондиал 2026 се завърнаха с 8 мача и 25 гола

  • 4 сеп 2025 | 23:47
  • 37107
  • 2
Ден 12 на US Open се превърна в празник за българския тенис и определи участничките в женския финал

Ден 12 на US Open се превърна в празник за българския тенис и определи участничките в женския финал

  • 5 сеп 2025 | 07:54
  • 39819
  • 2
Магичен Меси оправда очакванията и зарадва "Монументал" с два гола в прощалния си мач

Магичен Меси оправда очакванията и зарадва "Монументал" с два гола в прощалния си мач

  • 5 сеп 2025 | 04:25
  • 33503
  • 12