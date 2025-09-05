Популярни
Черно море с още едно ударно име в селекцията си

  • 5 сеп 2025 | 14:48
  • 458
  • 0
Отборът на Черно море Тича обяви още един трансфер за предстоящия сезон в Sesame Национална баскетболна лига. "Моряците" се подсилиха с бившия национал Георги Боянов, който през последния сезон носи екипа на Балкан.

32-годишният баскетболист е изиграл 31 мача през изминалата кампания в елита на България и записва срещу името си средно 12.2 точки, 7.1 борби, 1.2 асистенции, 1.6 откраднати топки, 0.3 чадъра.

Боянов е петото ново име в селекцията на Васил Евтимов, като от варненския тим вече представиха Венцислав Петков, Джелани Уотсън-Гейл, Ламонт Уест и Алонзо Гафни.

В отбора остават капитанът Николай Стоянов, Цветомир Чернокожев, Марин Маринов и Михаил Молдов.

