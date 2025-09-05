Реал отложи мач на дубъла си

Двубоят между Реал Мадрид Кастиля и Расинг Ферол от третото ниво на испанския футбол, който трябваше да се играе през уикенда, бе отложен от Кралската футболна федерация на Испания.

Причината за това е големият брой национални състезатели в състава на Реал Мадрид Кастиля, за който дебют начело в мача срещу Расинг Ферол трябва да направи Алваро Арбелоа.

„Белите“ са обявили, че разполагат само с 8 полеви футболисти, като имат и 3-ма контузени, а останалите са повикани в националните си отбори. В Испания недоволстват, че сред футболистите, за които от Реал Мадрид Кастиля твърдят, че са с тимовете на страните си, е и Франко Мастантуоно, който е част от първия отбор на Реал и не е свалян в дубъла поне до момента.

🚨 𝐔́𝐋𝐓𝐈𝐌𝐀 𝐇𝐎𝐑𝐀 | Aplazado el Real Madrid Castilla - Racing de Ferrol.



La RFEF ha estimado el recurso presentado por el filial madridista por falta de futbolistas por compromisos internacionales. pic.twitter.com/0mV4OoHF9R — Offsider (@Offsider_ES) September 4, 2025