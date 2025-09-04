Италия разгроми Кипър

Отборът на Италия постигна четвърти успех на Европейското първенство по баскетбол за мъже.

В петия си мач в Група С на турнира "Скуадра адзура“ не позволи изненада срещу аутсайдера Кипър и се наложи с 89:54 (24:6, 16:13, 27:24, 22:11).

Тимът на Кипър приключва в групата с 5 загуби.

Матео Спаньоло и Симоне Фонтекио бяха най-резултатни за Италия с по 13 точки. Спаньоло добави на сметката си и 7 борби и 5 асистенции.

Данило Галинари и Mохамед Диуф помогнаха по 12 точки, като Диуф оформи и "дабъл-дабъл“ с 10 борби.

За Кипър Филипос Тигас вкара 15 точки.