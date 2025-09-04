Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Евгени Иванов - Пушката - човекът, който прави всичко от раз

Евгени Иванов - Пушката - човекът, който прави всичко от раз

  • 4 сеп 2025 | 20:29
  • 579
  • 0
Евгени Иванов - Пушката - човекът, който прави всичко от раз

В този епизод на VOLLEYCAST си говорим с легендата на българския волейбол Евгени Иванов - Пушката.

Направихме доста паралели между поколенията в спорта, трудностите на тренирането на собствената си дъщеря, успехите на женския волейбол и атрактивността на волейбола в България при младежите и девойките.

Евгени Иванов сподели опит и наблюдения относно развитието на волейбола и условията за тренировки в страната. Обсъдихме доста от трудностите, през които минава всеки един подрастващ в българския волейбол, личния опит на състезателите, началото на кариерата им, както и взаимодействието между различните позиции в играта.

Сподели ни и за своите успехи и предизвикателства, включително първите медали, повиквателните за националния отбор, спомени от Олимпийските игри, вдъхновението, което е получил от Олимпийското село, и трудностите, които е срещнал по време на кариерата си, включително инцидента в Турция, разбира се, погледнат с усмивка.

Той разказва за важни мачове и ролята на Мартин Стоев в отбора. Попитахме го и как той е видял случката с допинг пробата на Пламен Константинов.

В този епизод обсъдихме и важните теми, свързани с професионализма в спорта, етиката, влиянието на ключови играчи върху отбора, мнението му за потенциалното завръщане на Матей Казийски, психологическите аспекти на спорта и значението на физическата активност за младежта. Накрая на подкаста Евгени Иванов споделя своя опит и виждания относно активността и здравето, важността на фитнеса и личния опит в спорта. Той говори и за ролята на либерото във волейбола, както и най-добрите волейболисти и треньори, с които е работил.

Завършва с надежда за бъдещето на волейбола в България и необходимостта от повече гласност за спорта.

