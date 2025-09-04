Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

България ще опита да се противопостави на звездната селекция на Испания - на живо с атмосферата и съставите преди мача
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Хуан Аюсо постигна втора етапна победа в 80-ото издание на Обиколката на Испания

Хуан Аюсо постигна втора етапна победа в 80-ото издание на Обиколката на Испания

  • 4 сеп 2025 | 19:26
  • 314
  • 0
Хуан Аюсо постигна втора етапна победа в 80-ото издание на Обиколката на Испания

Представителят на домакините Хуан Аюсо постигна втората си етапна победа в 80-ото издание на Обиколката на Испания.

Колоездачът от тима на Обединените арабски емирства финишира първи в 144,9-километровия 12-и етап от Ларедо до Лос Коралес де Буелна. Аюсо финишира с време от 3 часа, 16 минути и 21 секунди. Във финалните километри той се движеше рамо до рамо със сънародника си Хавиер Ромо, но се оказа по-хитър от него в последните метри се поздрави с етапния успех.

Трети на 17 секунди изоставане финишира французинът Лоран Бриюк от Групама-ФДЖ.

Претендентите за генерално класиране решиха да пестят сили в днешния ден с оглед задаващият се в петък тежък планински етап и пристигнаха в комплект с пасив от 6:22 минути спрямо победителя Аюсо.

Така "червено трико" на лидер остава на гърба на датчанина Йонас Вингегор (Висма Лийз а байк) с преднина от 50 секунди пред португалеца Жоао Алмейда (ОАЕ) и 56 секунди пред британеца Том Пидкок (Q36,5).

В петък е 13-ият етап от "Вуелтата", който е с дължина от 202,7 километра от Кабесон де ла Сал до Англиру.

Следвай ни:

Още от Други спортове

От окопите в Украйна обратно на шахматната дъска

От окопите в Украйна обратно на шахматната дъска

  • 4 сеп 2025 | 14:39
  • 621
  • 1
Стефани Стоева оглави класацията за най-силен удар в бадминтона

Стефани Стоева оглави класацията за най-силен удар в бадминтона

  • 4 сеп 2025 | 14:36
  • 1432
  • 0
Стефанова и Салимова готови за голям турнир в Узбекистан

Стефанова и Салимова готови за голям турнир в Узбекистан

  • 4 сеп 2025 | 12:10
  • 365
  • 0
Хикару Накамура спечели "Мики Маус турнир" по пътя към претендентите

Хикару Накамура спечели "Мики Маус турнир" по пътя към претендентите

  • 4 сеп 2025 | 11:44
  • 331
  • 0
Над 700 състезатели идват у нас за шампионата на Югоизточна Европа по ориентиране

Над 700 състезатели идват у нас за шампионата на Югоизточна Европа по ориентиране

  • 4 сеп 2025 | 08:36
  • 570
  • 0
Гергана Павлова достигна до осминафиналите на единично жени на турнир в Словакия

Гергана Павлова достигна до осминафиналите на единично жени на турнир в Словакия

  • 3 сеп 2025 | 20:10
  • 1227
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на България и Испания, Илиев залага на дебютант

11-те на България и Испания, Илиев залага на дебютант

  • 4 сеп 2025 | 20:17
  • 7074
  • 0
Ето каква база ще има ЦСКА на Панчaрево (снимки)

Ето каква база ще има ЦСКА на Панчaрево (снимки)

  • 4 сеп 2025 | 17:30
  • 17104
  • 41
Шок! България без Кирил Десподов срещу Испания и Грузия

Шок! България без Кирил Десподов срещу Испания и Грузия

  • 4 сеп 2025 | 12:25
  • 52999
  • 141
Началният час на Ботев (Пд) - Левски не може да бъде променен заради изискване на УЕФА

Началният час на Ботев (Пд) - Левски не може да бъде променен заради изискване на УЕФА

  • 4 сеп 2025 | 16:50
  • 16784
  • 6
България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

  • 4 сеп 2025 | 06:35
  • 41406
  • 105
Ден 12 на US Open: Иванов и Василев отново в атака и полуфиналите при жените

Ден 12 на US Open: Иванов и Василев отново в атака и полуфиналите при жените

  • 4 сеп 2025 | 11:22
  • 9616
  • 1