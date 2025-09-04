Хуан Аюсо постигна втора етапна победа в 80-ото издание на Обиколката на Испания

Представителят на домакините Хуан Аюсо постигна втората си етапна победа в 80-ото издание на Обиколката на Испания.

Колоездачът от тима на Обединените арабски емирства финишира първи в 144,9-километровия 12-и етап от Ларедо до Лос Коралес де Буелна. Аюсо финишира с време от 3 часа, 16 минути и 21 секунди. Във финалните километри той се движеше рамо до рамо със сънародника си Хавиер Ромо, но се оказа по-хитър от него в последните метри се поздрави с етапния успех.

Трети на 17 секунди изоставане финишира французинът Лоран Бриюк от Групама-ФДЖ.

Претендентите за генерално класиране решиха да пестят сили в днешния ден с оглед задаващият се в петък тежък планински етап и пристигнаха в комплект с пасив от 6:22 минути спрямо победителя Аюсо.

Така "червено трико" на лидер остава на гърба на датчанина Йонас Вингегор (Висма Лийз а байк) с преднина от 50 секунди пред португалеца Жоао Алмейда (ОАЕ) и 56 секунди пред британеца Том Пидкок (Q36,5).

What a finish! 🥇🎉 @juann_ayuso takes the two-man sprint and celebrates his second stage win at this year’s #LaVuelta25 🇪🇸!



Vamos 🔥🔥🔥 #WeAreUAE pic.twitter.com/5V9WTh57r8 — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) September 4, 2025

В петък е 13-ият етап от "Вуелтата", който е с дължина от 202,7 километра от Кабесон де ла Сал до Англиру.