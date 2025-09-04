Шумен обяви чуждестранно попълнение

Шумен подсили състава си за новия сезон в Sesame НБЛ с още един баскетболист, съобщи отборът от Sesame НБЛ на официалния си сайт. Става дума за хърватина с норвежко гражданство Андрия Блатанчич.

“Нашият тим и Андрия Блатанчич подписаха за предстоящия сезон. Хърватинът с норвежки паспорт е висок 202 см и играе на позиции 3 и 4. Андрия играе в колежанската лига на САЩ за отборите на Колорадо Нортуестърн, Академи Ъф Арт и Сейнт Клауд. Професионалният път на Блатанчич започва в австрийския Фурстенфелд Пантърс, през следващия сезон играе в хърватския Алкар. През миналия сезон играе за хърватския Дубровник, а след това и за черногорския Подгорица”, посочват от клуба.

“Шумен ще разчита на Андрия на крилото, където хърватинът е най-силен. Той може да се включва както от позиция 3, така и в подкошието от позиция 4. Блатанчич ще е един от най-опитните играчи в шуменския състав за предстоящия сезон, като се надяваме да бъде лидер както на терена, така и извън него”, добавят шуменци и го приветстват в състава:

“Добре дошъл в баскетболното семейство на Шумен, Андрия!”.

Снимка: shumenbasket.org