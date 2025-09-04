Босна и Херцеговина се справи с Грузия и е на 1/8-финал

Босна и Херцеговина се класира за осминафиналите на ЕвроБаскет 2025. В мач от Група С в Лимасол босненците надиграха Грузия с 84:76 и си гарантираха място в директните елиминации.

Босна и Херцеговина си извоюва 12 точки преднина на полувремето, но в третата четвърт грузинците отговориха с 27:20. Последната четвърт не бе твърде резултатна, а босненците удържаха аванса си и се поздравиха с ценната победа.

Юсуф Нуркич и Джон Робърсън вкараха по 15 точки за победителите, като Нуркич добави и 12 борби. Александър Лазич реализира 13 точки. За Грузия Александър Мамукелашвили реализира 20 точки, като хвана и 8 борби, а Камар Болдуин отбеляза 18 точки. Една от звездите на отбора Торнике Шенгелия нямаше ден и завърши с 6 точки, като регистрира стрелба от игра 2/11.

Грузинците ще трябва да изчакат резултата от мача между Испания и Гърция, за да разберат дали ще продължат напред.

Снимки: Imago