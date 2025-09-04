Кем Томас остава в тима на Бруклин Нетс още един сезон

Гардът на Бруклин Нетс Камерън Томас подписа нов едногодишен договор с тима на обща стойност 6 милиона долара. Това съобщи ESPN.

От 1 юли 23-годишният плеймейкър бе ограничен свободен агент. Той се надяваше, че ще получи дългосрочен договор, но след като това не се случи реши, да приеме едногодишната квалифицирана оферта на Бруклин. Това ще му даде възможност да бъде неограничен свободен агент през следващото лято.

От Бруклин бяха готови да дадат на Кем Томас договор за 1+1 години за общо 30 милиона долара, но баскетболистът отказа подобна сделка.

През изминалия сезон гардът записа по 24 точки, 3,3 борби и 3,8 асистенции средно на мач.

Снимки: Gettyimages