Токио 2025: Най-голямото предизвикателство за Ингебригтсен досега?

Якоб Ингебригтсен никога не се е отказвал от предизвикателство, но Световното първенство по лека атлетика в Токио може да се окаже най-сериозното изпитание в бляскавата му кариера.

24-годишният норвежец е феномен в бягането – безпощаден на писта, в зала и в крос-кънтри. Визитката му вече е впечатляваща: 16 европейски титли при мъжете, два олимпийски златни медала (1500 м и 5000 м) и две световни титли на 5000 м.

Той започна 2025 г. в типичния си стил - с дубъл на 1500/3000 м както на Европейското първенство в зала в Апелдорн, така и на Световното първенство в зала в Нандзин. Дори постави световни рекорди в зала на 1500 м (3:29.63) и на една миля (3:45.15) в Лиевен, Франция.

Контузия в ахилеса обаче го остави извън пистата през цялото лято. Той няма нито едно състезание на открито тази година, но въпреки това Норвегия го включи в състава си за Токио, заявен както за 1500 м, така и за 5000 м.

Преодоляване на глобалните предизвикателства

В последно време представянето му на световно ниво е противоречиво. Ингебригтсен беше фаворит преди състезанията в Орегон 2022 и Будапеща 2023, но загуби в драматични спринтьорски финали на 1500 м от британците Джейк Уайтман и Джош Кър. На Олимпийските игри в Париж 2024 той дори не стигна до подиума на 1500 м, след като Коул Хокър щурмува златото пред Кър и сънародника си Яред Нугусе.

Всеки път обаче той отговаряше със злато на 5000 м – доказателство за огромната му устойчивост. И така, какво следва в Токио?

Формата му е обвита в мистерия след лято, белязано от контузия. Може ли той все още да бъде същият безмилостен състезател без нито едно бягане на открито в краката си?

"Не участвам само заради самото участие“, заяви той, потвърждавайки намеренията си за Токио.

Ако сезонът му в зала е показателен, той може да се завърне директно към формата, която му носи световни победи. Но за да спечели злато – било то на 1500 м или 5000 м – ще трябва да бъде в абсолютния си връх.

Свирепи съперници

В дисциплината 1500 м списъкът със съперници е ожесточен: действащият олимпийски шампион Хокър, бившите световни шампиони Кър и Уайтман, както и изгряващата звезда на Европа Нилс Ларос от Нидерландия. 20-годишният нидерландец е в страхотна форма, с победи от Диамантената лига в Брюксел и Цюрих, плюс рядък дубъл на 800/5000 м на Европейското първенство до 23 години в Берген.

Французинът Азедин Хабз, световен лидер за годината с 3:27.49 и многократен медалист от състезания в зала зад Ингебригтсен по-рано тази година, е друга заплаха.

На 5000 м заплахите се умножават: Грант Фишър от САЩ, който счупи световните рекорди в зала на 3000 м (7:22.91) и 5000 м (12:44.09); шведът Андреас Алмгрен, новият европейски рекордьор (12:44.27); французинът Джими Гресие, който току-що спечели финала на Диамантената лига на 3000 м; и Нико Йънг от САЩ, изгряваща сила с победа на Bislett Games.

За Ингебригтсен конкуренцията е жестока, а условията – брутални. Горещото и влажно време в Токио ще изисква тактически блясък, колкото и сурова скорост.

"Не може да е толкова трудно“, пошегува се той преди дългоочакваното си завръщане.

Сега светът чака. Може ли Якоб Ингебригтсен да превърне неуспеха от контузията в златно изкупление, или Токио ще напише нов обрат в най-завладяващата история в бяганията на дълги разстояния на неговото поколение?

Снимки: Gettyimages