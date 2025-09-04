Популярни
Радо Янков спечели и виртуалната Световна купа

  4 сеп 2025
Радо Янков спечели и виртуалната Световна купа

Феновете на алпийският сноуборд избраха Радослав Янков за победител в големия финал на виртуалната Световна купа на FIS в Instagram. В битката за сърцата на любителите на този атрактивен спорт Янков бе срещу другата ни голяма звезда Тервел Замфиров. Първите две места за асовете ни показаха, че именно те са любимците на феновете на сноуборда по света.

В малкия финал Арвид Аунер (Ав) изпревари Маурицио Бормолини (Ит).

Да пожелаем на Радо и Тервел да се срещат още много пъти на финали, както в Световната купа, така и на предстоящата олимпиада в Милано и Кортина 2026, защото Българите можем!

