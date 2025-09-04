Балкан обяви интересна за феновете информация

Интересна за феновете информация обяви на официалната си страница във Фейсбук Балкан. Името на всеки притежател на абонаментна карта ще бъде част от официалния екип на тима, оповестиха от ботевградския клуб.

Ето цялото съобщение на Балкан:

“Името на всеки притежател на абонаментна карта ще бъде част от официалния екип. Всички закупени карти ДО 13 СЕПТЕМВРИ ще бъдат записани върху екипировката на представителния отбор на Балкан.

Екипът на отбор не е просто едно облекло за официални мачове, то е израз на стил, традиции, символ и история. Името на спортиста, носещ го, е задължителна част от него в днешно време, но когато в него присъстват и имената на привърженици, материята му показва общност, единство и цялост! Тежестта и отговорността да бъде носен нараства главоломно.

Ако искате и вашето име да е върху екипа на Балкан, станете притежател на сезонна карта и влезте в исторически за българския баскетбол момент - на екипа на наш тим да присъстват и имена на феновете му!

Бъди от Балкан, бъди на екипа, бъди в историята!”.