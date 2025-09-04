Пауло Дибала вече преговаря за нов договор с Рома, скоро може да стане капитан на "вълците"

Ръководството на Рома и Пауло Дибала са започнали разговори за подновяването на договора на играча, информира “Кориере дело Спорт”. Аржентинецът е сред най-разпознаваемите играчи на тима и допринася изключително много за клуба не само на терена, но и в маркетингов аспект. 31-годишният футболист е продал най-много фланелка на “вълците” след идването си на “Олимпико” през 2022 година, но също така е и един от тези, които изглежда са най-привлекателни за спонсорите. Настоящият контракт на Дибала е до края на сезона, но самият той също е останал очарован от престоя си в италианската столица и иска да го удължи. Изданието стига по-далеч в твърденията си, пишейки, че има голяма вероятност той да получи и капитанската лента на Рома в най-скоро време.

Снимки: Gettyimages