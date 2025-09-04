Скамака отпадна от състава на Италия

Нападателят на Аталанта Джанлука Скамака отпадна от състава на Италия за мачовете с Естония и Израел заради болки в коляното. Бившият играч на Уест Хам пропусна първата половина от миналия сезон заради скъсани кръстни връзки. През януари се завърна в игра, но получи нова сериозна контузия, този път в бедрото, която също наложи операция. Въпреки че беше готов за началото на новата капания и започна като титуляр в първите два мача на Аталанта, той отново е почувствал болки в коляното и тази сутрин е бил освободен от лагера на “Скуадра адзура” и се е завърнал в Бергамо.

За момента няма индикации, че Дженаро Гатузо ще повика друг нападател на мястото на Скамака, така че Италия ще продължи да се готви за споменатите световни квалификации с 27 играчи.

Gianluca Scamacca has been forced to leave the camp. #Azzurri #VivoAzzurro — Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) September 4, 2025