  1. Sportal.bg
  2. Италия
  3. Скамака отпадна от състава на Италия

  • 4 сеп 2025 | 13:26
  • 298
  • 0
Скамака отпадна от състава на Италия

Нападателят на Аталанта Джанлука Скамака отпадна от състава на Италия за мачовете с Естония и Израел заради болки в коляното. Бившият играч на Уест Хам пропусна първата половина от миналия сезон заради скъсани кръстни връзки. През януари се завърна в игра, но получи нова сериозна контузия, този път в бедрото, която също наложи операция. Въпреки че беше готов за началото на новата капания и започна като титуляр в първите два мача на Аталанта, той отново е почувствал болки в коляното и тази сутрин е бил освободен от лагера на “Скуадра адзура” и се е завърнал в Бергамо.

За момента няма индикации, че Дженаро Гатузо ще повика друг нападател на мястото на Скамака, така че Италия ще продължи да се готви за споменатите световни квалификации с 27 играчи.

