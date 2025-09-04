Алекс Перейра призна, че e излъгал феновете си

Алекс Перейра призна, че акаунтът му в социалната мрежа Х не е бил хакнат и наистина е намекнал за оттегляне по-рано тази година в изблик на гняв.

По-рано тази година бразилецът влезе в заглавията в медиите, след като намекна за възможно оттегляне след слухове, че може да бъде пренебрегнат за двубой за титлата в полутежка категория за сметка на Иржи Прохазка. „Поатан“ бързо се отметна от коментарите си, твърдейки, че акаунтът му е бил хакнат, но в сряда, в разговор с Ариел Хелуани, Перейра призна истината.

„Имаше известно недоразумение, защото Алекс разбра от социалните мрежи и подобни неща“, каза треньорът и преводач на Перейра, Плинио Круз, говорейки от името на боеца. „Затова беше разстроен и изпрати [туита], но съжали. Сгреши, защото не знаеше за разговорите, които са се водели, и за нещата, които са се случвали. Така че беше вид недоразумение между лагера, мениджъра и UFC. Вината не е на UFC.“

През последните няколко години Перейра е смятан от мнозина за най-голямата звезда на UFC. Бившият шампион в средна и полутежка категория се би по три пъти във всяка от предходните три години, а през 2024 г. спаси няколко основни двубоя на галавечери на организацията. Така че, когато започнаха да се носят слухове, че шампионът в полутежка категория Магомед Анкалаев ще се изправи срещу Иржи Прохазка, Перейра признава, че е действал прибързано.

„100 процента беше липса на комуникация“, каза Круз от името на Перейра. „Беше малко импулсивно от негова страна. Той действа малко прибързано, защото не говори с нашия мениджър и не разбра от Хънтър [Кембъл]. Видя нещата в интернет и се почувства малко наранен, защото му беше обещан следващият двубой за титлата, а вместо това вижда това, вместо просто да има по-добра комуникация между лагера, Хънтър и всички останали. Така че да, 100 процента, сега всичко е изяснено.“

В крайна сметка Перейра получи обещания двубой за титлата и ще се изправи отново срещу Анкалаев на UFC 320 следващия месец. Това е реванш на техния мач за титлата в полутежка категория от март, който Анкалаев спечели, за да вземе пояса.

"Алекс трябвашв да излекува няколко контузии и да си вземе почивка“, каза Круз от името на Перейра. „Той се би последователно няколко пъти миналата година. Нуждаеше се от малко почивка. Беше му обещано, че ще бъде следващият претендент за титлата. Цялата история с Анкалаев, който казваше, че не иска да приеме битката – Алекс знаеше, че ще се бие, независимо дали през август или октомври...“

„Честно казано, в сравнение с други хора, той всъщност направи нормалното. Някои хора си взимат година, други – две. Но мисля, че хората свикнаха той да се бие толкова често, че им се струва дълго време. Но това е нормален период за боец от такова ниво да се бие на всеки няколко месеца. Беше много добре за него да си отдели време и да презареди.“

UFC 320 ще се проведе на 4 октомври в T-Mobile Arena в Лас Вегас.